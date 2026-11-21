حذر ممثل الصومال لدى الأمم المتحدة من تنامي تهديدات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» والجماعات المرتبطة بهما، واتساع نطاق أنشطتها في القارة الأفريقية، ولا سيما منطقة الساحل ووسط أفريقيا، فضلًا عن جنوب آسيا، داعيًا إلى تعزيز التعاون الدولي وتبني استجابة أكثر مرونة وتنسيقًا لمواجهة تطور أساليب الجماعات الإرهابية.

وأعرب ممثل الصومال، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي أمس الخميس بشأن أعمال اللجان المعنية بمكافحة الإرهاب، عن قلق بلاده البالغ إزاء تقييم فريق الرصد التابع للأمم المتحدة، الذي أشار إلى استمرار قدرة التنظيمين والجماعات التابعة لهما على الصمود والتكيف، واحتفاظها بالنية والقدرة على تنفيذ هجمات إرهابية.

وأكد أن التهديد الإرهابي لم يعد ثابتًا أو محصورًا في نطاق جغرافي محدد، مشيرًا إلى أن الجماعات الإرهابية أظهرت قدرة مقلقة على التكيف مع المتغيرات الأمنية، من خلال استغلال المظالم المحلية والتوترات القائمة لتعزيز نفوذها وتوسيع نطاق أنشطتها.

وأوضح أن هذه الجماعات تعتمد على مصادر تمويل متنوعة، من بينها عمليات الاختطاف للحصول على فدية، إلى جانب نقل عناصرها ذوي الخبرة بين مناطق النزاعات المختلفة، والاستفادة من الدعاية والتكنولوجيات الناشئة لتعزيز قدراتها العملياتية ونشر أفكارها المتطرفة.

وشدد ممثل الصومال على أن مرونة الجماعات الإرهابية وقدرتها على تغيير أساليبها تتطلب استجابة دولية تتسم بالقدر نفسه من المرونة والوحدة، مؤكدًا ضرورة تقديم دعم أكبر للدول الأفريقية التي تتحمل العبء الأكبر من التهديدات الإرهابية.

ودعا إلى تكثيف التنسيق والتعاون الدولي لمواجهة الشبكات الإرهابية العابرة للحدود، بما يتناسب مع طبيعة التهديدات المتغيرة واتساع نطاق انتشارها، مع إعطاء أولوية لتعزيز قدرات الدول الأكثر تضررًا من الإرهاب.