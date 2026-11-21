تترقب جماهير الكرة المصرية عودة منافسات الدوري الممتاز بعد انتهاء فترة التوقف الدولي مع انطلاق مواجهات الجولة التاسعة يوم الاثنين المقبل في ظل اشتعال المنافسة بين الأندية سواء في سباق القمة والمنافسة على اللقب أو صراع الهروب من المراكز المتأخرة بجدول الترتيب.

ويواصل بيراميدز تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة ليحافظ على فارق 4 نقاط أمام الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 20 نقطة بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 19 نقطة ليبقى الصراع مفتوحا بين الثلاثي على صدارة المسابقة خلال الجولات المقبلة.

ولا يبتعد سيراميكا كثيرا عن دائرة المنافسة بعدما احتل المركز الرابع برصيد 18 نقطة، ليواصل الضغط على فرق المقدمة في الوقت الذي يأتي فيه الاتحاد السكندري بالمركز الخامس برصيد 14 نقطة يليه مودرن سبورت في المركز السادس برصيد 13 نقطة.

وفي منطقة وسط الجدول تتساوى عدة أندية في رصيد النقاط حيث يمتلك كل من المقاولون العرب والبنك الأهلي وسموحة وزد 11 نقطة بينما يأتي بتروجت والمصري برصيد 9 نقاط لكل منهما ثم القناة وطلائع الجيش برصيد 8 نقاط.

وعلى مستوى صراع الهروب من المراكز المتأخرة، تتواجد أندية وادي دجلة وإنبي وغزل المحلة برصيد 7 نقاط ويأتي بترول أسيوط برصيد 6 نقاط بينما يحتل أبوقير للأسمدة المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط ويتذيل الجونة جدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة التاسعة

1- بيراميدز – 24 نقطة.

2- الأهلي – 20 نقطة.

3- الزمالك – 19 نقطة.

4- سيراميكا – 18 نقطة.

5- الاتحاد السكندري – 14 نقطة.

6- مودرن سبورت – 13 نقطة.

7- المقاولون العرب – 11 نقطة.

8- البنك الأهلي – 11 نقطة.

9- سموحة – 11 نقطة.

10- زد – 11 نقطة.

11- بتروجت – 9 نقاط.

12- المصري – 9 نقاط.

13- القناة – 8 نقاط.

14- طلائع الجيش – 8 نقاط.

15- وادي دجلة – 7 نقاط.

16- إنبي – 7 نقاط.

17- غزل المحلة – 7 نقاط.

18- بترول أسيوط – 6 نقاط.

19- أبوقير للأسمدة – 4 نقاط.

20- الجونة – 3 نقاط.

وتحمل الجولة التاسعة أهمية كبيرة لجميع الفرق في ظل رغبة بيراميدز في الحفاظ على الصدارة ومحاولات الأهلي والزمالك تقليص الفارق والاقتراب من القمة إلى جانب سعي باقي الأندية لتحسين مراكزها والابتعاد عن مناطق الخطر ما ينذر بمزيد من الإثارة والندية مع استئناف المسابقة.