قال ينس لاركيه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن رحلة وصول قوافل المساعدات إلى قطاع غزة وتوزيعها على مستحقيها تواجه العديد من الإجراءات والقيود التي تعرقل العمل الإغاثي في مختلف مراحله.

وأوضح لاركيه خلال مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه العراقيل تبدأ من المعابر الحدودية، وتشمل اشتراطات تتعلق بالأوراق والمستندات المطلوبة لتفريغ الشحنات وإعادة تحميلها ونقلها من مكان إلى آخر، فضلًا عن القيود المفروضة على دخول أنواع عديدة من الإمدادات التي يحتاج إليها سكان القطاع بشدة.

وأضاف أن هناك مستلزمات أساسية لا يتمكن المكتب من إدخالها إلى غزة، رغم مطالبة السكان بها، ومن بينها الغذاء ومياه الشرب النظيفة والمراتب والملابس الثقيلة، ولا سيما ملابس الأطفال، مشيرًا إلى أن المكتب شهد وفاة أطفال نتيجة شدة البرودة.

وأكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن السلطات الإسرائيلية تفرض قيودًا كبيرة على حركة العاملين في المجال الإنساني وقدرتهم على أداء مهامهم، وهو ما يؤدي إلى تأخير الاستجابة الإنسانية والإغاثية بصورة كبيرة، ويجعل تنفيذ خطط المساعدات أمرًا بالغ الصعوبة.

واختتم لاركيه بالإشارة إلى أن هذه العراقيل ترتبط، بحسب وصفه، بقرارات سياسية وغياب الإرادة السياسية الكافية لتيسير وصول المساعدات إلى المحتاجين في القطاع.