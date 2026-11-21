كشف الإعلامي أمير هشام عن آخر المستجدات داخل نادي الزمالك، قبل مواجهة الجونة المقبلة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري، مشيرًا إلى موقف اللاعبين الأجانب من الانتظام في التدريبات وأزمة المستحقات المالية داخل الفريق.

وأوضح أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI»، أن الفلسطيني عدي الدباغ وصل بالفعل إلى القاهرة، كما يُحتمل أن يكون الأنجولي شيكو بانزا قد وصل أيضًا، من أجل الانتظام في تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الجونة.

وأضاف أن اللاعبين الأجانب في صفوف الزمالك لا يعانون من أزمة تتعلق بمستحقاتهم المالية، في ظل حرص إدارة النادي على انتظام صرف رواتبهم، وتجنب وصول الأمور إلى مرحلة تقديم شكاوى رسمية ضد النادي.

وأشار إلى أن جميع اللاعبين الأجانب حصلوا على مستحقاتهم المالية حتى يوم 30 أكتوبر الماضي، وهو الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب بين اللاعبين المحليين، بسبب شعورهم بوجود تفرقة في التعامل فيما يتعلق بصرف المستحقات.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالإشارة إلى وجود محاولات من جانب مسؤولي الزمالك لتوفير المستحقات المالية المتأخرة للاعبين المصريين، والعمل على صرفها مع بداية شهر ديسمبر المقبل، من أجل احتواء حالة الغضب داخل الفريق.