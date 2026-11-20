حقق فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2011 الفوز على نظيره الجونة بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب جولدن جيتس بالمقطم، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام للشباب والناشئين.

بدأ الزمالك اللقاء بهجوم مكثف، ونجح مالك علي في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة الثامنة، قبل أن يتمكن الجونة من إدراك التعادل بعد دقائق قليلة، مستغلًا خطأً دفاعيًا في صفوف الفريق الأبيض.

ولم يتأثر لاعبو الزمالك بهدف التعادل، وواصلوا محاولاتهم الهجومية حتى نجح إياد محمد سراج في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف الزمالك ضغطه الهجومي، وفرض سيطرته على مجريات اللعب، وصنع لاعبوه العديد من الفرص الخطيرة التي كادت أن تسفر عن أهداف إضافية، في ظل محاولات مستمرة لتعزيز التقدم، قبل أن تنتهي المباراة بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف، وحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالمسابقة.

ويقود الفريق أحمد رزق مديرًا فنيًا، وحسام جمال وأدهم سعيد سليمان مدربين مساعدين، ومحمد محمود التوني مدربًا لحراس المرمى، وعمرو كريم مسؤولًا عن التأهيل والإصابات، وعمر عبد العزيز معدًا بدنيًا، وسيد صلاح إداريًا، وإبراهيم بحر مسؤولًا عن المهمات.