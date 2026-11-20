حدد المغربي الحسين عموتة المدير الفني لفريق الأهلي موقفه من ضم مدافع منتخب تونس في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

عموتة يحدد موقفه من ضم مدافع منتخب تونس

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن عرض اسم التونسي علاء غرام، مدافع فريق شاختار دونيتسك، على الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأحمر، تمهيدًا لبحث إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأوضح المصدر أن اسم المدافع التونسي طُرح على الجهاز الفني ضمن قائمة المرشحين لتدعيم الخط الخلفي، في ظل رغبة الأهلي في دراسة عدد من الخيارات قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الصفقات الجديدة.

وأضاف أن الحسين عموتة طلب استمرار وضع اللاعب تحت التقييم الفني حتى شهر يناير المقبل، من أجل الوقوف على مستواه وإمكاناته ومدى قدرته على تقديم الإضافة المطلوبة للفريق قبل حسم موقف التعاقد معه.