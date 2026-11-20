أكد الكابتن محسن صالح، أن الأهلي يحتاج إلى استعادة الشراسة الهجومية والروح القتالية قبل مواجهة بيراميدز المرتقبة، مشيرًا إلى أهمية استغلال فترة التوقف لرفع المعدلات البدنية للاعبين والاستعداد بالشكل الأمثل للمباراة.

الأهلي

وكتب محسن صالح، عبر حسابه على منصة «إكس»: «الأهلي كان يهاجم لتحقيق الفوز على الفرق الدفاعية بضراوة، وكان جمهوره الغفير يسانده بكثافة».

وأضاف: «فترة التوقف 23 يوما كافية لرفع المعدلات البدنية لأداء الواجبات الهجومية والدفاعية بطلاقة، مباراة بيراميدز تحتاج من المدرب، الفراسة.. ومن اللاعبين، الروح القتالية والشراسة».

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، في المباراة المقرر إقامتها يوم الإثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة 8 مساءً على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين، في ظل الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات حقق خلالها 6 انتصارات وتعادلين، دون تلقي أي هزيمة.

بينما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعد تحقيق الفوز في مبارياته الثماني.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز وتقليص الفارق مع بيراميدز على قمة الدوري، فيما يطمح الفريق السماوي لمواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارة المسابقة بالعلامة الكاملة.