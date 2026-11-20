أكد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن منح الكونجرس الأمريكي الميدالية الذهبية لاسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات؛ يمثل محطة مهمة في استحضار التاريخ الوطني المصري، ويعكس تقديرا دوليا لإسهامات قائد استطاع أن يغير مسار الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، ويترك إرثاً سياسياً وتاريخياً ممتداً حتى اليوم.

تكريم السادات من الكونجرس

وقال أبو النصر، في بيان له اليوم، إن الرئيس الراحل أنور السادات سيظل أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في التاريخ الحديث، بعدما جسّد نموذجاً للقائد الذي جمع بين الحسم في الدفاع عن الوطن والجرأة في اتخاذ قرارات استراتيجية مصيرية، موضحا أن قيادته لمصر خلال حرب أكتوبر 1973 ستظل علامة فارقة في تاريخ العسكرية المصرية، فيما مثّل توجهه نحو السلام مرحلة جديدة لاستعادة الأرض وترسيخ الاستقرار.

وأضاف أبو النصر، أن السادات لم يكن مجرد قائد خاض معركة عسكرية لاستعادة الكرامة الوطنية، بل كان صاحب رؤية سياسية أدركت أن قوة الدول لا تقاس فقط بقدرتها على خوض الحروب، وإنما أيضاً بقدرتها على حماية مكتسباتها وتوظيف أدوات الدبلوماسية لتحقيق مصالح شعوبها، وهو ما جعل تجربته محل اهتمام وتقدير على المستوى الدولي.

موقف الرئيس يعكس اعتزاز الدولة المصرية

وثمّن عضو مجلس الشيوخ تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا التكريم، وإشادته بقرار الكونجرس الأمريكي، مؤكدا أن موقف الرئيس يعكس اعتزاز الدولة المصرية بتاريخها ورموزها الوطنية، وحرصها على إبراز الدور الذي لعبته مصر في إرساء قواعد السلام بالمنطقة، كما يؤكد أهمية البناء على هذا الإرث التاريخي في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.

وأشار أبو النصر إلى أن تأكيد الرئيس السيسي ضرورة استحضار روح السلام في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة وتلقي بظلالها على العالم بأسره، يحمل رسالة واضحة بشأن أهمية تغليب لغة الحوار والحلول السياسية، والعمل على احتواء الأزمات ومنع اتساع نطاق الصراعات، بما يضمن للشعوب حقها في الأمن والاستقرار والتنمية.

وشدد أبو النصر، على أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التعاون بين القوى الدولية والإقليمية، وتكثيف الجهود الدبلوماسية للتعامل مع بؤر التوتر، انطلاقاً من أن السلام الحقيقي يمثل أساساً ضرورياً لتحقيق التنمية وحماية مقدرات الدول، وليس مجرد اتفاقات أو تفاهمات سياسية.

واختتم النائب محمد أبو النصر تصريحه بالتأكيد على أن تكريم اسم الرئيس الراحل أنور السادات بعد سنوات طويلة من رحيله؛ يؤكد أن المواقف التاريخية تظل حاضرة في ذاكرة العالم، وأن إرث بطل الحرب والسلام سيبقى شاهدا على قدرة القيادة السياسية الواعية على الجمع بين حماية الأمن القومي وصناعة مستقبل أكثر استقراراً للأجيال القادمة.