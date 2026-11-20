نشرت السفارة الأمريكية بالقاهرة صورًا من مراسم تكريم الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، بمنحه الميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي، خلال احتفالية أقيمت في العاصمة الأمريكية واشنطن أمس، وتسلمها نيابةً عنه نجله جمال السادات.

وأبرزت السفارة الأمريكية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جانبًا من مراسم التكريم، التي جاءت تخليدًا لذكرى الرئيس الراحل وتقديرًا لقيادته التاريخية وشجاعته والتزامه الراسخ بتحقيق السلام.

وكتبت السفارة في منشورها: «لحظة تاريخية في واشنطن. في 18 نوفمبر، جرى تكريم الرئيس الراحل محمد أنور السادات بمنحه الميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي، وتسلمها نيابةً عنه نجله جمال السادات. ويأتي هذا التكريم تخليدًا لقيادته التاريخية وشجاعته والتزامه الراسخ بالسلام».

ويُعد السادات أحد أبرز الشخصيات السياسية في تاريخ مصر الحديث، حيث ارتبط اسمه بقرار العبور في حرب أكتوبر 1973، إلى جانب جهوده الدبلوماسية التي قادت إلى اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978، ثم توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.

وكان الرئيس الراحل قد قام بزيارة تاريخية إلى القدس في نوفمبر 1977، في خطوة فتحت الطريق أمام مفاوضات السلام، وأثارت اهتمامًا واسعًا على المستويين الإقليمي والدولي.

ويأتي تكريم السادات بالميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي تقديرًا لدوره في جهود إحلال السلام بالشرق الأوسط، وتخليدًا لإرثه السياسي والتاريخي، بعد سنوات من رحيله في 6 أكتوبر 1981.