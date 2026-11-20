أثار الإعلامي أمير هشام جدلًا واسعًا بشأن طبيعة الدور الذي يلعبه أحمد مجاهد داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، مطالبًا المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد، بحسم هذا الملف والإعلان بوضوح عن الصفة الرسمية التي تخوّل مجاهد التدخل في القرارات المتعلقة بإدارة شؤون الكرة المصرية.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI»، إن تصريحات محمد مراد، المنسق الإعلامي السابق لمنتخب مصر، أعادت فتح هذا الملف، بعدما أكد أن أحمد مجاهد يتواجد بصورة يومية داخل مقر اتحاد الكرة، وأن هناك حالة غضب تجاهه من جانب بعض أعضاء مجلس الإدارة.

وأضاف أن مراد تحدث عن وجود ما وصفه بـ«مجلس موازٍ» يترأسه أحمد مجاهد، مشيرًا إلى أنه يتدخل في بعض القرارات خلال فترات غياب هاني أبوريدة، فضلًا عن وجود تدخلات له في ملفات تخص المسابقات والحكام.

وتساءل أمير هشام: «ما الصفة الرسمية التي يمتلكها أحمد مجاهد حتى يتدخل في قرارات تتعلق بالشأن الكروي واتحاد الكرة؟»، مؤكدًا أن هذا التساؤل ظل مطروحًا على مدار السنوات الأخيرة بين الجماهير ووسائل الإعلام والمهتمين بالمنظومة الرياضية.

وأوضح أنه لا توجد لديه أي مشكلة شخصية مع أحمد مجاهد، مشددًا على ضرورة التعامل مع الملف بحيادية وموضوعية، ومشيرًا إلى أن مجاهد يمتلك شخصية قوية وخبرة كبيرة باللوائح والقوانين، لكنه سبق أن نفى وجود أي علاقة له بإدارة شؤون اتحاد الكرة أو التدخل في قراراته.

وأكد أمير هشام أنه لا يعترض على الاستعانة بخبرات أحمد مجاهد أو مشاركته في صناعة القرار، لكن يجب أن يكون ذلك من خلال منصب رسمي ومعلن، وليس عبر دور غير واضح للجماهير أو العاملين داخل المنظومة.

وقال: «إذا كان المهندس هاني أبوريدة يستعين بأحمد مجاهد في إدارة بعض الملفات أو اتخاذ القرارات، فمن الأفضل أن يصدر قرارًا رسميًا بتعيينه مستشارًا لاتحاد الكرة أو منحه أي مسمى وظيفي مناسب، حتى تكون صلاحياته ودوره واضحين للجميع».

وتابع أن تصريحات محمد مراد، إلى جانب ما يتردد بشأن تواجد مجاهد بصورة مستمرة داخل مقر الاتحاد وتدخله في بعض الملفات، تفرض ضرورة توضيح حقيقة هذا الدور، بدلًا من استمرار حالة الغموض بشأن طبيعة علاقته بمجلس الإدارة.

واختتم أمير هشام حديثه بمطالبة مسؤولي اتحاد الكرة، وعلى رأسهم هاني أبوريدة، بحسم هذا الملف والإعلان عن حقيقة دور أحمد مجاهد، متسائلًا عن أسباب الاعتماد عليه في إدارة بعض الأمور، في ظل وجود كوادر ومسؤولين داخل الاتحاد من المفترض أن يتولوا مسؤولية اتخاذ القرارات وإدارة الملفات المختلفة.