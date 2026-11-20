كشف محمد الشيخ، المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة، كواليس رحيله عن القيادة الفنية للفريق، موضحًا حقيقة الخلاف مع إدارة النادي، وأسباب انتهاء تجربته مع الغزلان، كما تحدث عن طموحاته التدريبية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن هدفه الأكبر هو تولي القيادة الفنية لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مستقبلًا.

وقال محمد الشيخ، في تصريحات تليفزيونية، إنه لا يفهم المعايير التي يتم من خلالها تقييم خبرات المدربين، مشيرًا إلى أن البعض يربط الخبرة بالتقدم في العمر، وهو أمر لا يتفق معه، متسائلًا عما إذا كان من الضروري أن يكون المدرب كبيرًا في السن حتى يمتلك الخبرات الكافية.

وأضاف أن نادي وادي دجلة صاحب فضل كبير عليه، وأنه يدين بالجميل للنادي، مؤكدًا أن الإدارة تمتلك استراتيجية واضحة وخطة عمل محددة، إلا أن رؤيته الفنية لم تكن متوافقة في بعض الأمور مع الاستراتيجية التي يسعى النادي لتنفيذها.

وأوضح الشيخ أن رحيله لم يكن بسبب وجود خلافات شخصية مع مسؤولي وادي دجلة، وإنما جاء نتيجة اختلاف وجهات النظر بشأن طريقة العمل والرؤية الفنية، مؤكدًا أنه توصل إلى قناعة بعدم قدرته على تنفيذ استراتيجية النادي بالشكل المطلوب، رغم اقتناعه بأفكاره التدريبية.

وأشار المدير الفني السابق لدجلة إلى أنه لا يزال يحرص على الاستئذان من إدارة النادي قبل الحديث إعلاميًا عن الفريق، احترامًا للعلاقة التي تجمعه بالقلعة الدجلاوية.

وتطرق الشيخ إلى تجربته التدريبية، موضحًا أنه تعلم الكثير من المدرسة البرتغالية من خلال التعاون مع نادي النجوم ومدرسة بنفيكا، مؤكدًا اقتناعه بضرورة تدريب اللاعبين على أكثر من سيناريو قبل تطبيق أي تغييرات تكتيكية خلال المباريات.

وشدد على أن ما تحقق مع وادي دجلة، سواء في التأهل إلى الدوري الممتاز أو النتائج التي قدمها الفريق بعد الصعود، لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء نتيجة العمل والتخطيط والاجتهاد.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على امتلاكه مشروعًا تدريبيًا متكاملًا، يسعى لتطبيقه في محطته المقبلة، مشيرًا إلى أنه يفضل مناقشة مشروعه مع إدارات الأندية بعيدًا عن الحديث عن المقابل المادي، كما أكد أن طموحه الأكبر يتمثل في تدريب منتخب مصر وتحقيق بطولة مع الفراعنة مستقبلًا