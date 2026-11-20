فتاوى تشغل الأذهان

هل يجب إخراج صدقة عن الأم المتوفاة؟ وهل يصلها ثوابها؟.. أمين الفتوى يجيب

أمين الفتوى: فحص السونار لا ينقض الوضوء سواء كان من رجل أو امرأة

أمين الفتوى: مجرد نظر الابن إلى والديه عبادة يُثاب عليها من الله

هل يجوز للأرملة المبيت في بيت أهلها خلال العدة لرعاية والدتها المريضة؟.. أمين الفتوى يجيب

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الفقهية التي تشغل الأذهان وأجابت عنها دار الإفتاء المصرية ومن أبرزها: هل يجوز للأرملة المبيت في بيت أهلها خلال العدة لرعاية والدتها المريضة؟ وهل يجب إخراج صدقة عن الأم المتوفاة؟ وغيرها من الفتاوى التي يتساءل عنها كثيرون وسوف نعرضها لكم في السطور التالية.

في البداية، أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم إخراج الصدقات عن الأم المتوفاة كل عام، وما إذا كان ثواب هذه الصدقات يصل إليها ويرفع درجاتها عند الله سبحانه وتعالى.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال تصريح له، أن إخراج الصدقات عن الوالدين بعد وفاتهما ليس واجبًا كل عام، ولا يأثم الإنسان إذا لم يستطع إخراج صدقة عنهما، لكنه من أبواب البر والإحسان ورد الجميل للوالدين بعد رحيلهما.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الإنسان يمكنه التصدق عن والده أو والدته كلما تيسر له ذلك، وأن ثواب الصدقة يصل إليهما بإذن الله، ويكون سببًا في رفع درجاتهما عند الله سبحانه وتعالى، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن العبد لترفع درجته في الجنة، فيقول: أنى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك».

وأضاف أن الاستغفار للوالدين بعد وفاتهما من الأعمال التي ينتفعان بها، مؤكدًا أن الصدقة لها ثواب عظيم، وأن من كانت لديه القدرة المالية يمكنه الإنفاق والتصدق عن والديه، أما من لا يستطيع إخراج الصدقة بالمال، فيكفيه الاستغفار لهما والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن، وإهداء ثواب ذلك إليهما.

وشدد الشيخ محمد كمال على أن البر بالوالدين لا ينتهي بوفاتهما، بل يستمر بالدعاء والاستغفار والصدقة وسائر أعمال الخير التي يستطيع الأبناء القيام بها عنهما.

وأجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم إجراء فحص السونار، وما إذا كان يتسبب في نقض الوضوء، موضحًا أن إجراء السونار لا ينقض الوضوء سواء قامت به طبيبة أو طبيب.

وأوضح الشيخ حسن اليداك، خلال تصريح له، أن إجراء فحص السونار لا يؤثر على صحة الوضوء، بصرف النظر عما إذا كان الطبيب الذي يجري الفحص رجلًا أو امرأة.

وأشار أمين الفتوى إلى أنه ينبغي في البداية اللجوء إلى طبيبة لإجراء الفحص، فإذا توافرت طبيبة للقيام به؛ فلا مانع من ذلك، أما إذا لم يتيسر وجود طبيبة؛ فيجوز اللجوء إلى طبيب لإجراء السونار.

وأكد أن إجراء السونار في الحالتين لا يترتب عليه نقض الوضوء، سواء قامت به طبيبة أو طبيب.

وأكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإحسان إلى الأب والأم يعود بالنفع على الإنسان نفسه قبل أن يكون نفعًا للوالدين، مشيرًا إلى أن مجرد نظر الابن إلى والديه عبادة يُثاب عليها من الله سبحانه وتعالى.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال تصريح له، أن الأم لا تنتظر من ابنها ما يحمله من طعام أو احتياجات إلى شقته بقدر انتظارها كلمة طيبة وسؤالًا واهتمامًا، لافتًا إلى أنها تنتظر أن يلقي عليها السلام، ويسألها عن أحوالها، ويقول لها: «إزيك يا والدتي، عاملة إيه؟ ناقصك حاجة أجيبهالك؟ أنتِ أخبارك تمام؟».

وأشار إلى أن الأم من أكثر الناس حبًا للخير لأبنائها، فلا يوجد من يحب للإنسان الخير مثل والده ووالدته، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إليهما، وجعل برهما من الحقوق التي ينبغي على الأبناء المحافظة عليها.

وأضاف أن الرجل حين يوفر الطعام والشراب لأبنائه، فإنه يؤدي واجب النفقة الذي أمره الله به، كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإنفاق على أبنائه وزوجته، وفي الوقت نفسه أمر بالإحسان إلى الأب والأم، مؤكدًا أن هذه حقوق متوازية لا ينبغي أن يطغى أحدها على الآخر.

وشدد الشيخ محمد كمال على أنه لا يجوز أن يُقدَّم حق على حق، داعيًا إلى أن يكون الإنسان زوجًا صالحًا وأبًا مسؤولًا، وفي الوقت نفسه ابنًا بارًا بوالديه، مستلهمًا في ذلك توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان إلى الوالدين.

وأجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم مبيت المرأة التي توفي زوجها في بيت أهلها خلال فترة العدة، من أجل رعاية والدتها المريضة، موضحًا أن الأصل أن تعتد المرأة في بيت الزوجية الذي كانت تقيم فيه قبل وفاة زوجها، ولا تخرج منه إلا لضرورة معتبرة.

وأوضح الشيخ حسن اليداك، خلال تصريح له، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة بعد وفاة زوجها أن تمكث في بيت الزوجية طوال فترة العدة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، مشيرًا إلى أن ذلك يحمل معاني شرعية، منها إظهار قدسية عقد الزواج، والتعبير عن الحزن على فراق الزوج، باعتباره سندًا للمرأة ومصدرًا للرعاية والأمان.

وأضاف أن المرأة لا يجوز لها الخروج من بيت الزوجية خلال العدة إلا لضرورة قائمة، مثل الحاجة إلى مراجعة طبيبة مختصة، أو استكمال إجراءات ضرورية لصرف المعاش، خاصة إذا لم يكن لديها مصدر دخل.

وأشار إلى أن رعاية الأم المريضة قد تُعد من الضرورات التي تبيح للمرأة الخروج من بيت الزوجية، إذا لم يوجد أحد آخر يتولى رعايتها والقيام على شؤونها، موضحًا أن الأصل في هذه الحالة أن تنتقل الأم إلى بيت ابنتها المعتدة، حتى تتمكن من رعايتها دون مغادرة بيت الزوجية.

وأكد الشيخ حسن اليداك أنه إذا تعذر انتقال الأم، ولم يوجد من يرعاها سوى ابنتها، فلا مانع من انتقال المرأة إلى بيت والدتها والمبيت معها طوال فترة الحاجة، مراعاةً لظروف الأم المريضة وغياب من يتولى رعايتها.