واصلت أسعار الذهب التراجع اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، لتسجل هبوطا جديدا بعد التراجع الكبير الذي سجلته أمس الأربعاء، في إشارة إلى استمرار موجة الهبوط التي تضرب السوق، وخسر سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 10 جنيهات اليوم، ليسجل 5750 جنيها، بعد أن كان 5760 جنيها يوم أمس، بينما خسر سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 8 جنيهات، ليسجل 4929 جنيها، بعد أن كان 4937 جنيها يوم أمس.

خسارة كبير في 48 ساعة

وعلى مدار 48 ساعة فقط، من يوم الثلاثاء 17 نوفمبر إلى اليوم الخميس 19 نوفمبر، سجل الذهب خسائر كبيرة في جميع الأعيرة، حيث خسر سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 176 جنيها، ليسجل اليوم 6572 جنيها، بعد أن كان 6748 جنيها يوم الثلاثاء.

وخسر سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 155 جنيها، ليسجل اليوم 5750 جنيها، بعد أن كان 5905 جنيهات يوم الثلاثاء.

وخسر سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 132 جنيها، ليسجل اليوم 4929 جنيها، بعد أن كان 5061 جنيها يوم الثلاثاء.

وخسر سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 104 جنيهات، ليسجل اليوم 3833 جنيها، بعد أن كان 3937 جنيها يوم الثلاثاء.

وسجلت أوقية الذهب اليوم 204412.05 جنيه، بعد أن كانت 209886.26 جنيه يوم الثلاثاء، بخسارة قدرها 5474.21 جنيه في 48 ساعة.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 46000 جنيه، بعد أن كان 47240 جنيها يوم الثلاثاء، بخسارة قدرها 1240 جنيها في 48 ساعة.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط اليوم 6572 جنيه مصري، و120.12 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم 5750 جنيه مصري، و105.11 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم 4929 جنيه مصري، و90.09 دولار أمريكي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط اليوم 3833 جنيه مصري، و70.07 دولار أمريكي.

كما سجل سعر أونصة الذهب عيار 24 قيراط اليوم 204412 جنيه مصري، و3736 دولار أمريكي.

وسجل سعر أونصة الذهب عيار 21 قيراط اليوم 178845 جنيه مصري، و3269.13 دولار أمريكي.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب، وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط اليوم 46000 جنيه مصري.