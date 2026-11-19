ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوى لها في أكثر من عام، مع ترقب المستثمرين تصريحات مسؤولي مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للحصول على مؤشرات بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة.

وصعد الذهب الفوري بنسبة 0.6% إلى 3,743.26 دولار للأوقية، بعدما سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2025.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% إلى 3,744.30 دولار.

وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، قال مجلس الاستثمار العالمي للبلاتين، إن سوق البلاتين العالمية ستعود إلى تسجيل عجز في المعروض العام المقبل، مدفوعة بارتفاع الطلب على السبائك والعملات وتراجع التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالبلاتين.

وارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.6% إلى 45.27 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1% إلى 1,373.35 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.7% إلى 954.60 دولار للأوقية.

وأظهر محضر اجتماع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي امس الأربعاء أن مسؤولي البنك رأوا الشهر الماضي تزايد مخاطر اضطرارهم إلى تكثيف جهودهم للسيطرة على التضخم، رغم اتفاقهم على إبقاء أسعار الفائدة مستقرة في الوقت الحالي.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار إنه يميل إلى دعم تشديد السياسة النقدية في ظل استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد.

بدوره، قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن البنك المركزي الأمريكي يحتاج إلى اتخاذ إجراءات أكثر قوة لمواجهة التضخم، سواء عبر رفع الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية في اجتماع ديسمبر، أو من خلال الإشارة إلى وتيرة أسرع لرفع أسعار الفائدة خلال 2027.

وتشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال يبلغ 90% لرفع الفائدة الأمريكية بمقدار 0.25 نقطة مئوية في ديسمبر، مقابل احتمال يبلغ 10% لرفعها بمقدار 0.5 نقطة مئوية، وفق أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائدًا، ما يقلل جاذبيته مقارنة بالأصول التي تحقق عوائد.

وقال محللون، إن هبوط الذهب إلى ما دون مستوى 3,800 دولار قد يعزز المعنويات السلبية تجاه المعدن، في ظل استمرار ضعف الطلب على الشراء وارتفاع مخاطر حدوث مزيد من عمليات التصفية مع استمرار التراجع.