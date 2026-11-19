حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، من تعرض الزراعات خلال الأيام المقبلة لما وصفه بـ«الفخ الحراري»، نتيجة التباين الواضح بين ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار وانخفاضها ليلاً وفي الصباح الباكر، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة وظهور الشبورة المائية الكثيفة أحياناً، مؤكداً أن هذه الظروف الجوية قد تمثل ضغطاً على عدد من المحاصيل الزراعية، خاصة الحساسة للتغيرات الحرارية والرطوبة.

درجات الحرارة

وأوضح فهيم خلال تصريحات له، أن الفترة من الخميس 19 نوفمبر وحتى الاثنين 23 نوفمبر 2026 ستشهد أجواءً خريفية دافئة نهاراً ومائلة للبرودة ليلاً، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بالقاهرة والوجه البحري بين 25 و27 درجة مئوية، والصغرى بين 16 و18 درجة، بينما تسجل مناطق شمال الصعيد 26 إلى 29 درجة نهاراً، و14 إلى 16 درجة ليلاً، في حين ترتفع بجنوب الصعيد إلى 30 و34 درجة نهاراً، و18 إلى 20 درجة ليلاً.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور محمود القياتي، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية وأسباب انتشار الشبورة المائية، إلى جانب درجات الحرارة المتوقعة خلال ساعات النهار.

استقرار الأحوال الجوية

وأكد الدكتور محمود القياتي استمرار حالة الاستقرار في الأحوال الجوية، دون وجود تغيرات جوهرية، مشيرًا إلى أن انتشار الشبورة المائية الكثيفة يمثل أبرز الظواهر الجوية المؤثرة خلال الفترة الحالية، خاصة في ساعات الصباح الباكر.

وأوضح أن الشبورة تتكون نتيجة وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على حبس الرطوبة، بالتزامن مع هدوء سرعات الرياح، وهو ما يوفر الظروف المناسبة لزيادة كثافتها ووصولها إلى حد الضباب في بعض المناطق.

الشبورة المائية

وأشار المتنبئ الجوي إلى أن الشبورة المائية تبدأ في التلاشي تدريجيًا مع سطوع أشعة الشمس، الأمر الذي يسمح بتحسن مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار