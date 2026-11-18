قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة اليوم، الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

الذهب



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقريرا بالفيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026.

سعر الذهب اليوم



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5057 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5900 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 6743 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 47200 جنيه.

الدولار

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 18 نوفمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.80 جنيه

سعر الشراء: 53.67 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.14 جنيه

سعر الشراء: 58.98 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 70.97 جنيه

سعر الشراء 78 .70 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.34 جنيه

سعر الشراء: 14.30 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.65 جنيه

سعر الشراء: 14.61 جنيه.

وكشف الدكتور محمود القياتي، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية وأسباب انتشار الشبورة المائية، إلى جانب درجات الحرارة المتوقعة خلال ساعات النهار.

استقرار الأحوال الجوية رغم الشبورة المائية



أكد الدكتور محمود القياتي استمرار حالة الاستقرار في الأحوال الجوية، دون وجود تغيرات جوهرية، مشيرًا إلى أن انتشار الشبورة المائية الكثيفة يمثل أبرز الظواهر الجوية المؤثرة خلال الفترة الحالية، خاصة في ساعات الصباح الباكر.

وأوضح أن الشبورة تتكون نتيجة وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على حبس الرطوبة، بالتزامن مع هدوء سرعات الرياح، وهو ما يوفر الظروف المناسبة لزيادة كثافتها ووصولها إلى حد الضباب في بعض المناطق.



موعد تلاشي الشبورة المائية



وأشار المتنبئ الجوي إلى أن الشبورة المائية تبدأ في التلاشي تدريجيًا مع سطوع أشعة الشمس، الأمر الذي يسمح بتحسن مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

ولفت إلى أن الشبورة تنتشر في أغلب محافظات الجمهورية، مع تركيز ملحوظ على محافظات شمال الصعيد، ما يستدعي توخي الحذر خلال القيادة في الساعات الأولى من الصباح.

درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات



وبشأن درجات الحرارة، أوضح القياتي أن العظمى على القاهرة تتراوح بين 25 و26 درجة مئوية، بينما تتجاوز 30 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد، لتظل درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة.

الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية الأفقية

وحذر القياتي من أن الشبورة المائية قد تتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض الطرق، مؤكدًا أهمية توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لحين تلاشي الشبورة وتحسن الرؤية.