أكد اللواء أيمن عبد المحسن الخبير العسكري والاستراتيجي، أن المشهد السياسي داخل إسرائيل يشهد انقسامات واضحة بين مختلف التيارات السياسية والدينية، في ظل الخلافات بشأن تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد، مشيرًا إلى وجود حالة من الغضب داخل قطاعات من المجتمع الإسرائيلي تجاه سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورغبة بعض الأطراف في الدفع بإيزنكوت لتولي قيادة الحكومة، ولكن وفق شروط تعكس استمرار الخلافات الداخلية.

وأوضح عبد المحسن خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الأحزاب الدينية المتشددة «الحريديم» تمثل أحد أبرز التحديات أمام تشكيل الحكومة، بسبب رفضها التجنيد الإجباري وتمسكها بمواقف رافضة لمشاركة الأحزاب العربية في الائتلاف، لافتًا إلى أن الشروط المطروحة لتشكيل الحكومة، وفي مقدمتها الموقف من حركة حماس والخدمة العسكرية وطبيعة الدولة الإسرائيلية، تعكس عمق الانقسامات السياسية والمجتمعية.

وأشار إلى أن تغيير القيادة السياسية في إسرائيل لن يؤدي بالضرورة إلى تغيير جوهري في سياساتها الخارجية أو مواقفها تجاه قضايا المنطقة، مؤكدًا أن الاختلاف بين نتنياهو وإيزنكوت قد يكون في الشخصيات وأدوات تنفيذ السياسات، بينما تظل التوجهات الاستراتيجية الإسرائيلية قائمة، خاصة فيما يتعلق بقطاع غزة والضفة الغربية والقضية الفلسطينية.

وأضاف أن إيزنكوت يرفض حل الدولتين، وتعهد بعدم إقامة دولة فلسطينية خلال فترة حكمه، كما يدعم استمرار العمليات الأمنية في قطاع غزة وفرض مناطق أمنية، فضلًا عن تأييده الاستيطان والتوسع في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن الاختلاف المحتمل قد يظهر في التعامل مع اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين، إلا أن ذلك لا يعني حدوث تحول حقيقي في الأجندة الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية.