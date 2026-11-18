دخل باريس سان جيرمان الفرنسي على خط المنافسة مع برشلونة الإسباني في سباق محتمل للحصول على خدمات أحد أبرز المدافعين في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي بعدما أصبح مستقبل الكرواتي يوشكو جفارديول محل اهتمام عدد من عمالقة القارة الأوروبية في ظل التحركات المبكرة لتدعيم الخطوط الخلفية قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولا تتوقف أهمية الصفقة المحتملة عند كونها منافسة بين ناديين يمتلكان قدرات مالية وفنية كبيرة وإنما ترتبط أيضا بمكانة جفارديول داخل مشروع مانشستر سيتي باعتباره أحد العناصر التي يعتمد عليها الفريق في بناء المنظومة الدفاعية وهو ما يجعل فكرة التخلي عنه تحديا كبيرا أمام الأندية الراغبة في التعاقد معه.

وتأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه برشلونة وباريس سان جيرمان إلى تعزيز قوتهما الدفاعية رغم البداية الجيدة لكليهما خلال موسم 2026-2027 إذ يرى المسؤولون عن التخطيط الرياضي في الناديين أن امتلاك مدافع يجيد اللعب في أكثر من مركز يمثل إضافة مهمة خاصة مع ازدحام جدول المباريات وتعدد المنافسات المحلية والقارية.

برشلونة يضع جفارديول ضمن أولوياته.. وفليك يبحث عن شريك لكوبارسي

ويبدو أن برشلونة بدأ التحرك مبكرا لتحديد الأسماء القادرة على معالجة بعض احتياجاته الدفاعية حيث وضع المدافع الكرواتي يوشكو جفارديول ضمن قائمة المرشحين لتدعيم الخط الخلفي وفقا لما ذكرته صحيفة «إل ناسيونال» الإسبانية.

ويرتبط اهتمام النادي الكتالوني باللاعب برغبة المدير الفني الألماني هانزي فليك في امتلاك خيارات دفاعية متنوعة تسمح له بتغيير طريقة اللعب والتعامل مع الظروف المختلفة للمباريات خاصة فيما يتعلق بتكوين شراكة قوية في قلب الدفاع إلى جانب الإسباني الشاب باو كوبارسي.

ويمثل جفارديول خيارا مناسبا لهذه الرؤية نظرا لقدراته البدنية الكبيرة وإجادته التعامل مع المواجهات الفردية إلى جانب امتلاكه مهارات جيدة في بناء اللعب والخروج بالكرة من المناطق الدفاعية وهي خصائص تتناسب مع الأسلوب الذي يعتمد عليه فليك في برشلونة.

ولا تقتصر ميزة المدافع الكرواتي على قدراته في مركز قلب الدفاع إذ يستطيع المشاركة أيضا في مركز الظهير الأيسر وهو ما يمنح الجهاز الفني مرونة تكتيكية إضافية ويتيح إمكانية الاستفادة منه وفقا لاحتياجات كل مباراة.

ويرى برشلونة أن التعاقد مع لاعب يمتلك هذه المواصفات قد يمثل استثمارا طويل الأمد خاصة أن جفارديول لا يزال في الرابعة والعشرين من عمره ويمتلك خبرات كبيرة اكتسبها من المشاركة في المستويات العليا بالدوري الإنجليزي والمنافسات الأوروبية.

باريس سان جيرمان يدخل المنافسة.. ولويس إنريكي يبحث عن تدعيم الدفاع

في المقابل لم يعد برشلونة النادي الوحيد المهتم بالحصول على خدمات مدافع مانشستر سيتي بعدما انضم باريس سان جيرمان إلى قائمة الأندية التي تراقب موقف اللاعب الكرواتي في ظل رغبة لويس إنريكي في مواصلة تطوير الفريق والحفاظ على قوته التنافسية محليا وأوروبيا.

ويأتي اهتمام النادي الفرنسي بجفارديول ضمن توجه واضح نحو امتلاك مجموعة دفاعية قادرة على التعامل مع مختلف أنواع المنافسين خصوصا أن الفريق ينافس على أكثر من جبهة ويحتاج إلى عناصر تمتلك الجودة والخبرة والقدرة على تنفيذ أفكار الجهاز الفني.

ويمنح أسلوب لعب جفارديول باريس سان جيرمان أكثر من حل داخل الملعب سواء من خلال الاعتماد عليه في قلب الدفاع أو توظيفه على الجبهة اليسرى وهو ما يتماشى مع فلسفة لويس إنريكي التي تعتمد على المرونة في المراكز وتعدد الأدوار داخل المنظومة الجماعية.

كما أن دخول باريس سان جيرمان على خط الصفقة قد يزيد من صعوبة مهمة برشلونة في ظل امتلاك النادي الفرنسي قدرات مالية تسمح له بمنافسة كبار أوروبا على الصفقات الكبرى وعدم اضطراره إلى التحرك وفقا للقيود المالية نفسها التي يواجهها النادي الكتالوني.

90 مليون يورو تعقد الصفقة.. ومانشستر سيتي يرفض التفريط في نجمه

ورغم الاهتمام المتزايد بخدمات المدافع الكرواتي فإن الطريق نحو حسم الصفقة لن يكون سهلا بسبب الموقف المتوقع لمانشستر سيتي الذي دفع أكثر من 90 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب ولن يكون مستعدا للتخلي عنه مقابل مقابل مالي منخفض.

وتضع القيمة المالية التي انتقل بها جفارديول إلى ملعب الاتحاد الأندية المهتمة أمام تحد كبير خاصة برشلونة الذي يحتاج إلى دراسة قدراته الاقتصادية قبل الدخول في مفاوضات رسمية وتحديد ما إذا كان قادرا على تلبية المطالب المالية المحتملة للنادي الإنجليزي.

ولا تتعلق صعوبة الصفقة بالمقابل المالي فقط بل تمتد إلى التوقيت المناسب لإتمامها حيث لا يبدو مانشستر سيتي مستعدا لفقدان أحد عناصره الدفاعية المهمة خلال منتصف الموسم وهو ما يقلص فرص رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير.

وبناء على ذلك قد يتحول الصيف المقبل إلى الموعد الأكثر واقعية لتحرك الأندية الراغبة في ضم اللاعب حال تغير موقف مانشستر سيتي أو ظهور ظروف تسمح بفتح باب المفاوضات.

صراع أوروبي مفتوح.. ليفربول وبايرن وتشيلسي والنصر يترقبون

ولا تتوقف خريطة المهتمين بضم جفارديول عند برشلونة وباريس سان جيرمان إذ ارتبط اسم المدافع الكرواتي أيضا باهتمام أندية كبرى من بينها ليفربول وبايرن ميونخ وتشيلسي إلى جانب النصر السعودي.

ويعكس تعدد الأندية المرتبطة باللاعب حجم القيمة الفنية التي يمتلكها بعدما أصبح من المدافعين الذين يجمعون بين القوة البدنية والقدرة على التعامل مع الكرة والمرونة في أداء أكثر من دور دفاعي.

كما أن وجود أكثر من طرف في دائرة الاهتمام قد يمنح مانشستر سيتي موقفا تفاوضيا قويا حال قرر دراسة العروض المقدمة خاصة أن المنافسة بين الأندية قد ترفع القيمة المالية المطلوبة لإتمام الصفقة.