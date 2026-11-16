قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمر مرموش ينافس على عرش هدافي أفريقيا.. نجم مصر يطارد الصدارة قبل موقعة الجولة الرابعة
بالأسماء.. السماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027
البانيه بـ 205 جنيهات.. أسعار الفراخ والبيض الآن بالأسواق
مصر تطرح رؤيتها للسلام وإعادة الإعمار في إفريقيا أمام قمة الفرانكوفونية
الاتحاد الأوروبي: سوريا بحاجة إلى دعم عاجل لضمان استقرارها
طلب إحاطة فى النواب لتقنين التعدين الأهلي وحماية ثروات الذهب المصرية
بحبهم.. جراديشار يفاجئ جماهير الأهلي بتصريح جديد عن مستقبله
3 شروط تحسم حقوق الزوجة.. هل يجوز اشتراط عدم الزواج بأخرى؟
بعد توليه رئاسة لجنة الأمن بالكنيست.. ليبرمان يستدعي رؤساء الموساد والشاباك
كلوب في اختبار الحسم أمام تشافي.. ألمانيا تبحث عن إنقاذ مشوارها الأوروبي وهولندا تتمسك بالصدارة
محمد عادل: حكم مباراة الأهلي وبيراميدز لن يختلف عن السلوفيني أوبيرونوفيتش الذي أدار لقاء القمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إصابة كوبارسي تثير القلق في برشلونة بعد خسارة إسبانيا أمام إنجلترا بدوري الأمم الأوروبية

إصابة كوبارسي تثير القلق في برشلونة بعد خسارة إسبانيا أمام إنجلترا بدوري الأمم الأوروبية
إصابة كوبارسي تثير القلق في برشلونة بعد خسارة إسبانيا أمام إنجلترا بدوري الأمم الأوروبية
أ ش أ

تعرض باو كوبارسي، مدافع برشلونة ومنتخب إسبانيا، لإصابة أثارت القلق خلال خسارة منتخب بلاده أمام إنجلترا بنتيجة 3-2، في مباراة أقيمت على ملعب متروبوليتانو، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، وذلك وفقا لموقع "تريبونا" في نسخته بالفرنسية.

وعاش المدافع البالغ من العمر 19 عامًا شوطًا أول صعبًا، بعدما تسبب في احتساب ركلة جزاء لصالح هاري كين، قبل أن يشعر بآلام واضحة في منطقة الفخذ.

وقرر لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، استبدال كوبارسي بين شوطي المباراة كإجراء احترازي، ودفع بدين هاوسن بدلًا منه مع بداية الشوط الثاني.

ومن المنتظر أن يخضع مدافع برشلونة لفحوصات طبية دقيقة تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي الكتالوني، فور عودته إلى إسبانيا، للتأكد من عدم تعرضه لإصابة عضلية خطيرة.

ويُعد كوبارسي أكثر مدافعي برشلونة مشاركة هذا الموسم تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك، بعدما خاض 1142 دقيقة، رغم الإصابات المتكررة التي عانى منها الخط الخلفي للفريق.

ورغم عودة أندرياس كريستنسن وإريك جارسيا مؤخرًا إلى الملاعب، فإن غياب كوبارسي المحتمل سيمثل ضربة لبرشلونة، في ظل محدودية الخيارات الدفاعية المتاحة أمام فليك خلال المرحلة المقبلة.

باو كوبارسي مدافع برشلونة ومنتخب إسبانيا خسارة منتخب بلاده أمام إنجلترا ملعب متروبوليتانو منافسات دوري الأمم الأوروبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

عامر العمايرة يكشف مفاجأة بشأن أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر أمام تشاد

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

أسعار الخضروات

موعد انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس والبصل في الأسواق.. الفلاحين تجيب

طقس اليوم

تحذيرات بشأن طقس اليوم.. ظاهرة خطيرة تستمر 8 ساعات وأمطار على هذه المناطق

إبراهيم سعيد ومحمد صلاح

إبراهيم سعيد يرد على منتقديه بعد تحدي محمد صلاح: تاريخي بيتكلم عنى والملعب هو الفيصل

راندا المنشاوي

هنحاول نعوض أي خطأ.. وزيرة الإسكان تعتذر على الهواء

محمد صلاح

الأموال قادمة.. رسالة محمد صلاح للاعبي منتخب الناشئين قبل كأس العالم

أسعار الدواجن

نزلت 5 جنيهات دفعة واحدة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

أرشيفية

زميله السبب.. التحقيق في مصرع عامل داخل خزان سيارة شفط صرف صحي ببولاق الدكرور

أرشيفية

تفاصيل قتل فران لشاب وإصابة ابن عمه في مشاجرة بسبب أولوية المرور بالهرم

صورة أرشيفية

أمن الغربية يحرر 124 مخالفة متنوعة لردع قائدي المركبات والسيارات

بالصور

6 أطعمة تمنحك نوما أعمق.. تنقذك من الأرق

أطعمة تمنحك نوما أعمق وتقلل الأرق
أطعمة تمنحك نوما أعمق وتقلل الأرق
أطعمة تمنحك نوما أعمق وتقلل الأرق

ابتعد عنها.. أكلات لا تتناولها أثناء إصابتك بالبرد لتجنب زيادة الأعراض

اكلات ممنوعة بالبرد
اكلات ممنوعة بالبرد
اكلات ممنوعة بالبرد

أسباب الشعور بالحموضة بعد تناول الطعام.. 7 عادات خاطئة تزيد حرقة المعدة وكيفية تجنبها

أسباب الشعور بالحموضة بعد تناول الطعام.. 7 عادات خاطئة تزيد حرقة المعدة وكيفية تجنبها
أسباب الشعور بالحموضة بعد تناول الطعام.. 7 عادات خاطئة تزيد حرقة المعدة وكيفية تجنبها
أسباب الشعور بالحموضة بعد تناول الطعام.. 7 عادات خاطئة تزيد حرقة المعدة وكيفية تجنبها

موعد صلاة المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم 16 نوفمبر بالمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد