إصابة كوبارسي تثير القلق في برشلونة بعد خسارة إسبانيا أمام إنجلترا بدوري الأمم الأوروبية

تعرض باو كوبارسي، مدافع برشلونة ومنتخب إسبانيا، لإصابة أثارت القلق خلال خسارة منتخب بلاده أمام إنجلترا بنتيجة 3-2، في مباراة أقيمت على ملعب متروبوليتانو، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، وذلك وفقا لموقع "تريبونا" في نسخته بالفرنسية.

وعاش المدافع البالغ من العمر 19 عامًا شوطًا أول صعبًا، بعدما تسبب في احتساب ركلة جزاء لصالح هاري كين، قبل أن يشعر بآلام واضحة في منطقة الفخذ.

وقرر لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، استبدال كوبارسي بين شوطي المباراة كإجراء احترازي، ودفع بدين هاوسن بدلًا منه مع بداية الشوط الثاني.

ومن المنتظر أن يخضع مدافع برشلونة لفحوصات طبية دقيقة تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي الكتالوني، فور عودته إلى إسبانيا، للتأكد من عدم تعرضه لإصابة عضلية خطيرة.

ويُعد كوبارسي أكثر مدافعي برشلونة مشاركة هذا الموسم تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك، بعدما خاض 1142 دقيقة، رغم الإصابات المتكررة التي عانى منها الخط الخلفي للفريق.

ورغم عودة أندرياس كريستنسن وإريك جارسيا مؤخرًا إلى الملاعب، فإن غياب كوبارسي المحتمل سيمثل ضربة لبرشلونة، في ظل محدودية الخيارات الدفاعية المتاحة أمام فليك خلال المرحلة المقبلة.