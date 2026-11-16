شهيد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غزة

أعلنت مصادر طبية في مجمع الشفاء الطبي صباح اليوم الإثنين 16 نوفمبر، عن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وعادة ما تقوم الاحتلال باستهداف المدنيين في أي موقع كان فتهدم المشافي وتقصفها.

وأفادت المصادر الطبية لـ وكالة قدس نت للأنباء أن الشهيد ارتقى برصاص قوات الاحتلال المتمركزة قرب الخط الأصفر في بلدة جباليا.

يأتي ذلك، استمرارًا لخروقات متزامنة، فوفقاً لما أوردته وسائل الإعلام، تزامن الحادث مع تسجيل إصابات أخرى في القطاع اليوم، شملت مصابين برصاص الاحتلال شمال رفح، وإصابة طفلة جنوبي مدينة دير البلح.



ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,699 شهيداً و176,098 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023، وفقاً لآخر إحصائية رسمية أعلنتها السلطات الصحية الفلسطينية حتى أمس الأحد 15 نوفمبر 2026، قبل تسجيل شهيد جديد صباح اليوم الإثنين في جباليا.



بلغت حصيلة ما بعد وقف إطلاق النار منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 نحو 1,647 شهيداً، بالإضافة إلى 5,969 مصاباً جراء الخروقات المستمرة.



أما انتشال الجثامين من تحت الأنقاض، فشيّع الفلسطينيون في شمال القطاع أمس الأحد رفات 70 شهيداً انتشلتهم طواقم الدفاع المدني من تحت أنقاض 20 منزلاً في بيت لاهيا وجباليا، ليرتفع إجمالي الجثامين المنتشلة منذ أكتوبر 2025 إلى 850 جثماناً.