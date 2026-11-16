قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمر مرموش ينافس على عرش هدافي أفريقيا.. نجم مصر يطارد الصدارة قبل موقعة الجولة الرابعة
بالأسماء.. السماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027
البانيه بـ 205 جنيهات.. أسعار الفراخ والبيض الآن بالأسواق
مصر تطرح رؤيتها للسلام وإعادة الإعمار في إفريقيا أمام قمة الفرانكوفونية
الاتحاد الأوروبي: سوريا بحاجة إلى دعم عاجل لضمان استقرارها
طلب إحاطة فى النواب لتقنين التعدين الأهلي وحماية ثروات الذهب المصرية
بحبهم.. جراديشار يفاجئ جماهير الأهلي بتصريح جديد عن مستقبله
3 شروط تحسم حقوق الزوجة.. هل يجوز اشتراط عدم الزواج بأخرى؟
بعد توليه رئاسة لجنة الأمن بالكنيست.. ليبرمان يستدعي رؤساء الموساد والشاباك
كلوب في اختبار الحسم أمام تشافي.. ألمانيا تبحث عن إنقاذ مشوارها الأوروبي وهولندا تتمسك بالصدارة
محمد عادل: حكم مباراة الأهلي وبيراميدز لن يختلف عن السلوفيني أوبيرونوفيتش الذي أدار لقاء القمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شهيد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على

أعلنت مصادر طبية في مجمع الشفاء الطبي صباح اليوم الإثنين 16 نوفمبر، عن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وعادة ما تقوم الاحتلال باستهداف المدنيين في أي موقع  كان فتهدم المشافي وتقصفها.

وأفادت المصادر الطبية لـ وكالة قدس نت للأنباء أن الشهيد ارتقى برصاص قوات الاحتلال المتمركزة قرب الخط الأصفر في بلدة جباليا.

يأتي ذلك، استمرارًا لخروقات متزامنة، فوفقاً لما أوردته وسائل الإعلام، تزامن الحادث مع تسجيل إصابات أخرى في القطاع اليوم، شملت مصابين برصاص الاحتلال شمال رفح، وإصابة طفلة جنوبي مدينة دير البلح.


ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,699 شهيداً و176,098 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023، وفقاً لآخر إحصائية رسمية أعلنتها السلطات الصحية الفلسطينية حتى أمس الأحد 15 نوفمبر 2026، قبل تسجيل شهيد جديد صباح اليوم الإثنين في جباليا.
 

بلغت حصيلة ما بعد وقف إطلاق النار  منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 نحو 1,647 شهيداً، بالإضافة إلى 5,969 مصاباً جراء الخروقات المستمرة.
 

أما انتشال الجثامين من تحت الأنقاض، فشيّع الفلسطينيون في شمال القطاع أمس الأحد رفات 70 شهيداً انتشلتهم طواقم الدفاع المدني من تحت أنقاض 20 منزلاً في بيت لاهيا وجباليا، ليرتفع إجمالي الجثامين المنتشلة منذ أكتوبر 2025 إلى 850 جثماناً.

مصدر في مستشفى الشفاء شهيد برصاص قوات الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي جباليا قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

عامر العمايرة يكشف مفاجأة بشأن أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر أمام تشاد

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

أسعار الخضروات

موعد انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس والبصل في الأسواق.. الفلاحين تجيب

طقس اليوم

تحذيرات بشأن طقس اليوم.. ظاهرة خطيرة تستمر 8 ساعات وأمطار على هذه المناطق

إبراهيم سعيد ومحمد صلاح

إبراهيم سعيد يرد على منتقديه بعد تحدي محمد صلاح: تاريخي بيتكلم عنى والملعب هو الفيصل

راندا المنشاوي

هنحاول نعوض أي خطأ.. وزيرة الإسكان تعتذر على الهواء

محمد صلاح

الأموال قادمة.. رسالة محمد صلاح للاعبي منتخب الناشئين قبل كأس العالم

أسعار الدواجن

نزلت 5 جنيهات دفعة واحدة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

أسطول بحر قزوين

روسيا تحيي الذكرى الـ 304 لتأسيس أسطول بحر قزوين

الأجور

وزارة العمل تكشف تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

النقل الذكي

الكاميرات والإشارات وغرف التحكم.. مكونات منظومة النقل الذكية

بالصور

6 أطعمة تمنحك نوما أعمق.. تنقذك من الأرق

أطعمة تمنحك نوما أعمق وتقلل الأرق
أطعمة تمنحك نوما أعمق وتقلل الأرق
أطعمة تمنحك نوما أعمق وتقلل الأرق

ابتعد عنها.. أكلات لا تتناولها أثناء إصابتك بالبرد لتجنب زيادة الأعراض

اكلات ممنوعة بالبرد
اكلات ممنوعة بالبرد
اكلات ممنوعة بالبرد

أسباب الشعور بالحموضة بعد تناول الطعام.. 7 عادات خاطئة تزيد حرقة المعدة وكيفية تجنبها

أسباب الشعور بالحموضة بعد تناول الطعام.. 7 عادات خاطئة تزيد حرقة المعدة وكيفية تجنبها
أسباب الشعور بالحموضة بعد تناول الطعام.. 7 عادات خاطئة تزيد حرقة المعدة وكيفية تجنبها
أسباب الشعور بالحموضة بعد تناول الطعام.. 7 عادات خاطئة تزيد حرقة المعدة وكيفية تجنبها

موعد صلاة المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم 16 نوفمبر بالمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد