البحرية الإيرانية: اندلاع حريق وتوقف ناقلة نفط مخالفة بمضيق هرمز

أعلنت القوات البحرية الإيرانية عن اندلاع حريق وتوقف حركة ناقلة نفط "مخالفة" فجر اليوم إثر اصطدامها بلغم بحري أثناء إبحارها في مسار محظور أو غير مصرح به شرقي مضيق هرمز.



حول أبرز التفاصيل الواردة بشأن الحادثة، فقد كان سبب الحادث هو في اصطدام الناقلة بلغم بحري في منطقة محظورة.

أدى ذلك إلى اشتعال النيران في الناقلة وتوقفها عن الحركة بشكل كامل.



أشارت بيانات بحرية الجيش والحرس الثوري الإيراني إلى أن الناقلة كانت تعبر مساراً غير مصرح به.

وتحدثت بعض التقارير الميدانية عن تأثر أو غرق ناقلات أخرى في سياق متصل بالمنطقة.



