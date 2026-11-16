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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العالم بحاجة إلى السلام.. جوتيريش يدعو لإنهاء الحروب في غزة واليمن والسودان وأوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى إنهاء النزاعات والحروب في عدد من مناطق العالم، مؤكدًا أن المجتمع الدولي بحاجة إلى تحقيق السلام ووقف الصراعات في غزة واليمن والسودان ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع، إلى جانب أوكرانيا.

وقال جوتيريش إن العالم يواجه تحديات متزايدة، في ظل ما وصفه بـ«رياح عاصفة» من الصراعات وتغير المناخ وأزمة ارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة التعامل مع هذه الأزمات المتزامنة، والعمل من أجل إنهاء النزاعات وتعزيز فرص الاستقرار والسلام، في وقت تتزايد فيه الضغوط الإنسانية والاقتصادية على مختلف مناطق العالم.

وأدان جوتيريش، بشدة تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة في السودان، وما تخلفه هذه الهجمات من خسائر كارثية في صفوف المدنيين.

جاء ذلك في بيان أصدره ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة حول تزايد الهجمات بالطائرات المسيرة في السودان.

وقال دوجاريك" إنه في جميع أنحاء السودان، وكذلك في منطقة أبيي، تسببت الطائرات المسيرة في مقتل مئات المدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني".

وجاء في البيان "أن جوتيريش يعبر عن استيائه البالغ إزاء جميع الهجمات الموجهة ضد المدنيين و البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المرافق الصحية".

وأشار البيان إلى أن جوتيريش يحث أطراف النزاع على تجنيب السكان المدنيين و البنية التحتية الحيوية ويلات الحرب، والاتفاق دون تأخير على وقف للأعمال العدائية كخطوة أولى نحو إنهاء هذا النزاع المدمر، كما يجدد دعوته العاجلة للأطراف للانخراط بحسن نية في جهود الوساطة.

وأكد دوجاريك في بيانه، استعداد الأمم المتحدة لدعم أية جهود تهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة تلبي تطلعات الشعب السوداني.

جوتيريش الحروب في غزة واليمن والسودان أوكرانيا الأمين العام للأمم المتحدة الشرق الأوسط

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