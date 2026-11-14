أزمة جديدة بين المغرب والسنغال بسبب أشرف حكيمي.. ماذا حدث؟

اشتعلت أزمة جديدة بين المغرب والسنغال داخل أروقة كرة القدم الإفريقية، بعدما أثار قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بتعديل موعد حفل جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2026 موجة من الغضب والانتقادات في الأوساط الرياضية السنغالية، وسط اتهامات بوجود مجاملة للنجم المغربي أشرف حكيمي، أحد أبرز المرشحين بالجائزة الفردية الأهم في القارة.

وجاءت الأزمة الجديدة في توقيت حساس، إذ لا تزال تداعيات نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025، الذي جمع المنتخبين يوم 18 يناير 2026، تلقي بظلالها على العلاقات الكروية بين البلدين.

تغيير مفاجئ في موعد حفل الأفضل بإفريقيا

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد حدد يوم 7 ديسمبر المقبل موعداً لإقامة حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2026، في مدينة لاغوس النيجيرية، قبل أن يعلن تعديل الموعد ليصبح يوم 2 ديسمبر، أي قبل خمسة أيام من الموعد الأصلي.

وأثار القرار تساؤلات واسعة في السنغال، خاصة أن أشرف حكيمي يأتي ضمن أبرز المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي، إلى جانب ثلاثة نجوم سنغاليين هم ساديو ماني وبابي غاي وإسماعيلا سار.

ورأت بعض وسائل الإعلام والجماهير السنغالية أن تقديم الحفل قد يصب في مصلحة قائد المنتخب المغربي، ويمنحه فرصة أكبر لحضور المناسبة دون التأثير على ارتباطاته مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي.

باريس سان جيرمان.. كلمة السر في الأزمة

تتمثل نقطة الخلاف الأساسية في ارتباط باريس سان جيرمان بمواجهة أستون فيلا ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا يوم 8 ديسمبر، أي بعد يوم واحد فقط من الموعد الأصلي للحفل.

وكان من الممكن أن يواجه حكيمي صعوبة في حضور الحفل يوم 7 ديسمبر، بسبب ارتباطات فريقه والاستعداد للمباراة الأوروبية المرتقبة.

لكن تقديم الموعد إلى 2 ديسمبر يمنح اللاعب المغربي مساحة زمنية أكبر لحضور الحفل، وهو ما دفع بعض الأصوات السنغالية إلى التشكيك في أسباب التعديل.

إسماعيلا سار في مأزق بسبب تشيلسي

لم تتوقف الانتقادات السنغالية عند أشرف حكيمي، إذ أثار الموعد الجديد مشكلة محتملة لمنافسه إسماعيلا سار، لاعب كريستال بالاس الإنجليزي.

ويتزامن يوم 2 ديسمبر مع مواجهة كريستال بالاس وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأمر الذي قد يضع اللاعب السنغالي أمام خيار صعب بين حضور حفل الجوائز والالتزام بمباراة فريقه.

وبحسب التقارير المتداولة في السنغال، فإن هذا التعارض عزز الانتقادات الموجهة إلى قرار «الكاف»، باعتباره قد يمنح أفضلية زمنية لبعض المرشحين على حساب آخرين.

صراع المغرب والسنغال يتجدد خارج الملعب

تعكس الأزمة الأخيرة استمرار التوتر الكروي بين المغرب والسنغال، بعدما انتقلت الخلافات المرتبطة بنهائي أمم إفريقيا إلى ملف الجوائز الفردية.

وبين اتهامات المجاملة والارتباطات الاحترافية للاعبين، ينتظر الشارع الإفريقي حفل ديسمبر لمعرفة هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في القارة، وما إذا كان أشرف حكيمي سيتمكن من حصد اللقب للمرة الثانية، أم تذهب الجائزة إلى أحد منافسيه السنغاليين.