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منتخب الجزائر يفوز على توجو بهدف نظيف بتصفيات أمم إفريقيا 2027
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب الجزائر يفوز على توجو بهدف نظيف بتصفيات أمم إفريقيا 2027

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حقق منتخب الجزائر الفوز على منتخب توجو بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب حسين آيت أحمد، بمدينة تيزي وزو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وبتلك النتيجة رفع منتخب الجزائر رصيده للنقطة 7 ليحتل صدارة ترتيب المجموعة التاسعة، بينما توقف رصيد منتخب توجو عند النقطة 3 ليحتل المركز الثالث.

تشكيل منتخب الجزائر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الجزائر، بقيادة إبراهيم حمداني، التشكيل الأساسي لمواجهة منتخب توجو، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب حسين آيت أحمد، بمدينة تيزي وزو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وشهد تشكيل منتخب الجزائر تواجد المهاجم منصف بقرار على مقاعد البدلاء، بعدما فضل الجهاز الفني الاحتفاظ به كورقة بديلة خلال مواجهة توجو.

وجاء تشكيل منتخب الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: ميلفين ماستيل.

خط الدفاع: محمد عزّي، عادل عبادة، أحمد توبة، ر. بن سكرين.

خط الوسط: نبيل بن طالب، فارس شايبي، إبراهيم مازة.

خط الهجوم: أنيس حاج موسى، محمد الأمين عمورة، أمين غويري.

الجزائر منتخب توجو بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 بطولة كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية

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