أشعة جديدة تحسم موقف بن بوعلي من الانضمام لمنتخب الجزائر.. ومفاجأة بشأن محمد حمدي | خاص

يخضع أحمد نذير بن بوعلي، مهاجم فريق بيراميدز، لأشعة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة، لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه عن الملاعب، وحسم موقفه من الانضمام إلى منتخب الجزائر خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في نوفمبر.

وكان نادي بيراميدز قد أعلن تعرض بن بوعلي للإصابة في العضلة الخلفية، خلال مواجهة المريخ بنتيو، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن اللاعب سيخضع لأشعة جديدة بعد مرور 48 ساعة على إصابته، من أجل تحديد مدة غيابه وحسم موقفه من الانضمام إلى منتخب الجزائر.

وأوضح المنيري أنه في حال أثبتت الأشعة إصابة بن بوعلي بتمزق في العضلة الخلفية، فلن يتمكن من اللحاق بمعسكر منتخب الجزائر خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر المقبل.

محمد حمدي يقترب من العودة للمشاركة

وفيما يتعلق بموقف محمد حمدي، لاعب بيراميدز، أكد المنيري أن اللاعب بحالة جيدة، مشيرًا إلى أن الجهاز الطبي كان ينتظر مرور تسعة أشهر كاملة قبل السماح له بالعودة إلى المشاركة بصورة طبيعية مع الفريق، تجنبًا لتعرضه لإصابة جديدة نتيجة عدم اكتمال جاهزيته.

واختتم رئيس الجهاز الطبي تصريحاته بالتأكيد على أن محمد حمدي من المنتظر أن يبدأ التواجد مع الفريق عقب انتهاء فترة التوقف الدولي المقبلة.