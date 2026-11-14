عمرو أديب: أين خطة الحكومة لسداد ديون مصر؟.. نحتاج إلى مصارحة المواطنين بالأرقام والالتزامات

تساءل الإعلامي عمرو أديب عن غياب حوار وطني جاد حول كيفية سداد ديون مصر، قائلًا: «ما شوفتش ندوة أو مؤتمر عنوانه كيف نسدد الديون؟»، مشيرًا إلى أن معظم النقاشات تركز على كيفية تراكم الديون وأوجه إنفاق الأموال، دون طرح خطة عملية واضحة للسداد.

وأضاف أديب خلال تقديمه برنامج «الحكاية» عبر فضائية «MBC مصر»، أن مجلس النواب يمتلك الأدوات التي تمكنه من مساءلة الوزراء والوقوف على الأرقام الحقيقية، من خلال توجيه أسئلة مباشرة للحكومة بشأن ما تم إنجازه والخطط الموضوعة لمواجهة المديونية.

وتطرق إلى زيارته مدينة رأس الحكمة، مؤكدًا أنه شاهد المشروعات على أرض الواقع، وأن الاستثمارات الإماراتية بدأت في تحريك المناطق التي كانت تواجه مشكلات، مع ظهور مؤشرات على الجدوى الاقتصادية للمشروع من خلال التشغيل وتوفير فرص العمل وحركة مواد البناء.

وشدد الإعلامي عمرو أديب على ضرورة التعامل مع ملف الديون بمنطق واضح يشبه إدارة ميزانية الأسرة المصرية، قائلًا: «أنا الشهر ده عليا قسط كذا، أنا هأدفعه، إحنا شغالين بنلم القسط».

وطالب الحكومة بمصارحة المواطنين بشأن حجم المديونية وآليات السداد والالتزامات الشهرية للدولة، مؤكدًا أهمية وجود خطة واضحة ومعلنة تضمن التعامل مع أعباء الديون وتمنح المواطنين الثقة في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.