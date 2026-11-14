حسن شحاتة يفجر مفاجأة: هذا سبب رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

كشف حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، رأيه في الجدل المثار حول علاقة قرارات المدرب باللاعبين الكبار، مؤكدًا أن من حق المدير الفني استبدال أي لاعب مهما كان اسمه، حتى لو كان محمد صلاح، مشددًا على أن المدرب هو المسؤول عن قراراته داخل الملعب.

وقال حسن شحاتة، خلال تصريحاته التلفزيونية، إن اللاعب قد يكون سببًا في رحيل مدرب، مؤكدًا أن مثل هذه الأمور حدثت بالفعل، وأضاف متسائلًا: «هل يمكن للاعب أن يتسبب في رحيل مدرب؟ نعم، هذا ما حدث بالفعل. هل يمكنك أن تفسّر ما حدث بطريقة أخرى؟».

وأشار شحاتة إلى أنه سبق أن تعرض لمواقف مشابهة خلال مسيرته التدريبية، مستشهدًا بما حدث بين شوطي مباراة مصر والبرازيل في كأس القارات، موضحًا أنه عنّف اللاعبين بشدة داخل غرفة الملابس، مؤكدًا أن الانفعالات والاحتكاكات بين المدرب واللاعبين أمور طبيعية في كرة القدم.

وفيما يتعلق برحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر، شدد شحاتة على أنه لم يفعل ما يستدعي إبعاده عن منصبه، موضحًا أن رحيله جاء بسبب ظروف عائلية، وفقًا لما ذكره خلال تصريحاته.

وتأتي تصريحات حسن شحاتة في ظل الجدل المثار حول علاقة محمد صلاح بحسام حسن، ومدى تأثير الخلافات بينهما على قرار رحيل المدير الفني السابق عن قيادة الفراعنة.