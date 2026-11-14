يعد سمك الماكريل من الأكلات البحرية الشهية التي يفضلها كثيرون، فهو يتميز بمذاقه الغني ولحمه الطري، ويمكن تحضيره في الفرن بتتبيلة بسيطة تمنحه نكهة مميزة تشبه المحلات، مع الخضراوات والليمون والثوم.

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

وفيما يلي نقدم طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بخطوات سهلة ومكونات اقتصادية.

مكونات سمك الماكريل في الفرن

4 سمكات ماكريل متوسطة الحجم.

5 فصوص ثوم مفروم.

عصير ليمونتين.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة شطة حسب الرغبة.

ملح وفلفل أسود.

3 ملاعق كبيرة زيت.

ثمرة فلفل أخضر مقطعة شرائح.

ثمرة طماطم مقطعة شرائح.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

شرائح ليمون.

طريقة عمل سمك الماكريل

ينظف السمك جيدًا من الداخل والخارج، ثم يجفف باستخدام مناديل المطبخ.

تفتح عدة شقوق بسيطة في جسم السمك باستخدام السكين حتى تتشرب التتبيلة جيدًا.

في وعاء عميق، يخلط الثوم مع عصير الليمون والخل والكمون والكزبرة والبابريكا والشطة والملح والفلفل الأسود والزيت.

توزع التتبيلة داخل السمك وخارجه، مع التأكد من وصولها إلى الشقوق.

يترك السمك في الثلاجة لمدة 20 إلى 30 دقيقة حتى يمتص نكهة التوابل.

ترص شرائح البصل والطماطم والفلفل في صينية الفرن، ثم توضع أسماك الماكريل فوق الخضراوات.

تضاف شرائح الليمون والقليل من الماء، وتغطى الصينية بورق الفويل.

تدخل الصينية فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 20 إلى 25 دقيقة تقريبًا.

يرفع ورق الفويل وتترك الصينية لمدة 10 إلى 15 دقيقة إضافية حتى يأخذ السمك لونًا ذهبيًا وينضج تمامًا.

سر نجاح سمك الماكريل في الفرن

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

تجفيف السمك جيدًا قبل وضع التتبيلة يساعد على التصاق النكهات به.

عمل فتحات بسيطة في السمك يسمح بتغلغل التتبيلة إلى الداخل.

استخدام الثوم والكمون والكزبرة يمنح الماكريل مذاقًا مميزًا.

عدم الإفراط في مدة التسوية يحافظ على طراوة السمك.

إضافة شرائح البصل والطماطم تجعل السمك أكثر غنى بالنكهة.

ماذا يقدم بجانب سمك الماكريل؟

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

يمكن تقديم سمك الماكريل في الفرن مع الأرز الصيادية أو الأرز الأبيض، إلى جانب سلطة الطحينة والسلطة الخضراء والبطاطس المحمرة، كما يمكن إضافة الليمون الطازج عند التقديم للحصول على مذاق منعش.