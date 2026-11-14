ماذا يحدث في أمريكا ؟ .. شلل يضرب المطارات.. وتعطل آلاف الرحلات.. ومنع الطائرات من الهبوط

شهدت الولايات المتحدة حالة من الشلل التام في قطاع الطيران حيث أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، مساء الجمعة، قراراً بوقف حركة الطيران على مستوى البلاد "بسبب ظروف استثنائية ودواعٍ تتعلق بالسلامة".

تأثر مليون ونصف

ومن جانبها أفادت “سي إن إن” الأمريكية بأن قرابة مليون ونصف مسافر تأثروا بتعطل حركة الطيران في الولايات المتحدة.

وأدى قرار وقف الرحلات الجوية، الذي صدر في وقت متأخر من بعد الظهر، إلى تداعيات طالت مختلف أنحاء البلاد؛ إذ تعطلت الرحلات في المطارات على مستوى الولايات المتحدة، وواجهت شركات الطيران تراكمًا في التأخيرات بينما سعت جاهدة لإعادة عملياتها إلى جدولها المعتاد.

نظام قديم

ومن جانبه ؛ أوعز وزير النقل، شون دافي، سبب المشكلة إلى نظام الملاحة الجوية "القديم" - مشيرا إلى أن المرافق المسؤولة عن توجيه الرحلات الجوية بدأت تشهد "عدم استقرار" في بيانات الرادار والاتصالات مع الطائرات، مما أدى إلى تضارب في المعلومات بين الطيارين ومراقبي الحركة الجوية.

50 مليار دولار

كما دعا وزير النقل، شون دافي، الكونجرس لتخصيص عشرات المليارات من الدولارات لتحديث نظام الملاحة الجوية المتهالك في البلاد.

لا هجوم سيبراني

من جانبه، صرّح وزير الأمن الداخلي، ماركواين مولين، يوم الجمعة بأنه "لا يوجد أي دليل على الإطلاق" يشير إلى أن توقف حركة الطيران كان ناتجاً عن هجوم سيبراني أو تدخل من قِبل الذكاء الاصطناعي، رغم أنه أشار إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للنظر في هذا الاحتمال.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) قد حصلت على 12.5 مليار دولار ضمن قانون شامل أقره الحزب الجمهوري العام الماضي، بهدف البدء في تحديث نظام مراقبة الحركة الجوية.

الثاني من نوعه

وفي وقت سابق من بعد ظهر الجمعة، أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية أمراً بتعليق الرحلات الجوية -وهو ثاني إجراء من نوعه في السنوات الأخيرة- مشيرةً إلى وجود مشكلات في الاتصالات.

وذكرت الإدارة في بيان لها أنه "نظراً لظروف استثنائية ولأسباب تتعلق بالسلامة"، فقد تقرر "تعليق جميع الرحلات الجوية في كافة المطارات".

وكان دافي قد ذكر في وقت سابق على منصة "إكس" (X) أن إدارة الطيران الفيدرالية "أصدرت قراراً بتعليق الرحلات الجوية في جميع مطارات الولايات المتحدة، وذلك إثر مشكلة في الاتصالات أثرت على مراكز متعددة لمراقبة الحركة الجوية في المسارات الجوية".

حوادث مشابهة

ويأتي هذا العطل الأخير في ظل سلسلة من المشكلات التقنية وتلك المتعلقة بالمعدات، والتي تسببت في تعطيل عمليات إدارة الطيران الفيدرالية خلال السنوات الأخيرة.

تشمل هذه الحوادث تعطلاً في يناير 2023 لنظام "إخطارات الطيارين" (NOTAMs) التابع للوكالة، مما أدى إلى وقف جميع الرحلات الجوية الداخلية في الولايات المتحدة، وكشف عن ثغرات في النظام الذي يعتمد عليه الطيارون للحصول على معلومات بالغة الأهمية تتعلق بسلامة الطيران.

وخلال ذلك التعطل، قام موظفون يعملون لدى جهة متعاقدة بحذف ملفات عن غير قصد أثناء تحديث للبرمجيات؛ وهو خطأ تسبب في أول عملية وقف شاملة للرحلات الجوية في البلاد منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

ويستخدم الطيارون هذه الإخطارات للتعرف على أي تغييرات أو عقبات محتملة قد تواجههم على طول مسار رحلتهم.

وفي سبتمبر، تسبب تعطل في أحد التجهيزات التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA) في مركز لمراقبة الحركة الجوية في فيلادلفيا في اضطراب العمليات عبر منطقة الشمال الشرقي، مما أدى إلى وقف الرحلات وحدوث تأخيرات استمرت لساعات في مطارات "نيوارك ليبرتي" الدولي، و"جون إف كينيدي" الدولي، و"لاغوارديا".

وبعد أسابيع قليلة، وقع حادث مماثل في مطار "رالي-دورهام" الدولي في ولاية كارولاينا الشمالية، حيث قام أحد المتعاقدين مع إدارة الطيران الفيدرالية بقطع خط للألياف الضوئية أثناء أعمال سباكة بالقرب من برج المطار، مما تسبب في المزيد من التأخيرات وإلغاء الرحلات.

مطار شيكاغو الأكثر تضررا

فيما؛ أفاد موقع فلايت رادار 24 بأن مطار شيكاغو أوهير الأكثر تضررا بإلغاء 459 رحلة جوية يليه مطار أتلانتا ثم مطار لاجوارديا بنيويورك.

ترامب يعلق

بينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مشكلة توقف الرحلات الجوية لاتبدو ناجمة عن هجوم إلكتروني أو ذكاء اصطناعي.

ونقلت فوكس نيوز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول بأن أزمة الطيران قد تكون نتيجة الاعتماد على نظام يضم أجزاء قديمة ومعطلة.

عودة الملاحة الجوية

وبعد مرور ساعات قليلة ؛ أصدر وزير النقل الأمريكي قرارا بعودة الملاحة الجوية للمطارات الأمريكية .