قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد أزمة الطيران.. وزير النقل الأمريكي يوجه تحذيرا عاجلا إلى الكونجرس
هشام سليمان يكشف لـ صدى البلد تفاصيل إنشاء متحف لمقتنيات السينما المصرية| فيديو
لأول مرة منذ التأسيس .. حدث تاريخي يخص علم كوريا الشمالية
مصر ومالاوي .. شاهد ملخص وأهداف المنتخب في أول مباراة لـ علي ماهر
مصطفى حسني يتأثر بتلاوة الشيخ عوض الفردي ويقبّل يده في دولة التلاوة
خالد الدرندلي يكشف موعد اختيار المنسق العام الجديد لمنتخب مصر
وسط أجواء عائلية.. شريف منير يحتفل بخطوبة ابنته فريدة بحضور نجوم الفن والإعلام
دعاء الفجر بين الأذان والإقامة لقضاء الحوائج المستعصية.. ردده بيقين
دون تغيير.. سعر عيار 24 في الصاغة الآن
لميس الحديدي: أطفال غزة يموتون من البرد.. أنقذوا الناس قبل فوات الأوان
قبل عرضه على النواب.. أهداف مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات
طريقة عمل المشروم بالفلفل.. وصفة سهلة وسريعة لمحبي الأكلات الحارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لأول مرة منذ التأسيس .. حدث تاريخي يخص علم كوريا الشمالية

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية
القسم الخارجي

أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" بأن كوريا الشمالية أدخلت تعديلاً دستورياً لتغيير أبعاد علمها الوطني للمرة الأولى منذ تأسيس الدولة عام 1948، في خطوة أبقت على التصميم والرموز الأساسية للعلم، لكنها قلّصت امتداده الأفقي بعد نحو 78 عاماً من اعتماد النسبة السابقة.

ووفقاً للدستور المعدل المنشور على الموقع الإلكتروني ناينارا، التابع لبيونغ يانغ، تنص المادة 166 على أن نسبة ارتفاع العلم إلى عرضه أصبحت 1 إلى 1.65، بدلاً من النسبة السابقة البالغة 1 إلى 2، ما يعني أن العلم أصبح أقل امتداداً أفقياً مقارنة بارتفاعه.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب أن هذه هي المرة الأولى التي تتغير فيها النسبة الرسمية لأبعاد العلم منذ قيام النظام الكوري الشمالي عام 1948، مشيرة إلى أن النسبة القديمة ظلت ثابتة حتى التعديل الدستوري الذي أقر في سبتمبر 2023.

وذكرت الوكالة أن العلم الكوري الشمالي إحتفظ بتصميمه التقليدي، الذي يتكون من شريط أحمر عريض في الوسط، يحيط به شريطان أبيضان رفيعان، وشريطان أزرقان في الأعلى والأسفل، إلى جانب نجمة حمراء خماسية داخل دائرة بيضاء تقع بالقرب من جهة السارية.

ويأتي تعديل أبعاد العلم في وقت تشهد فيه كوريا الشمالية تغييرات أوسع في توجهاتها الدستورية والسياسية تحت قيادة الزعيم كيم جونغ أون، الذي يسعى إلى ترسيخ نهج حكم وهوية وطنية خاصة به، مع الاحتفاظ ببعض الرموز والإرث السياسي لأسلافه.

وسبق ذلك تعديل كلمات النشيد الوطني وإقرار قانون خاص به في أكتوبر 2024، في خطوة ربطها مراقبون بتوجه كيم جونغ أون لإعادة تشكيل الرموز الوطنية بما يتماشى مع رؤيته الجديدة للعلاقات بين الكوريتين.

كوريا الشمالية علم الشمالية الزعيم كيم جونغ أون تعديل الدستور في كوريا الشمالية ألوان علم كوريا الشمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر ومالاوي

قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي مباشر.. التردد متاح الآن

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. عيار 21 يهبط بقوة والجرام يفقد 500 جنيه

الشيخ عوض الفردي

«بيختم القرآن كل يومين».. حكاية ملهمة للشيخ عوض الفردي أكبر متسابقي «دولة التلاوة»

أمطار غزيرة

أمطار غزيرة تستمر 4 أيام.. موعد أول نوة شتوية تضرب مصر

سقوط جرار قطار في المرازيق

قادم من التبين.. سقوط جرار قطار في المرازيق والدفع بأوناش الطوارئ لرفعه

وزير النقل الأمريكي شون دافي

وزير النقل الأمريكي يكشف سبب وقف الإقلاع في جميع المطارات

داري وزوجته امام السيارة

أشرف داري يهدي زوجته سيارة فارهة.. ويوجه لها رسالة رومانسية| شاهد

قاعدة لاكنهيث الجوية

طائرات مسيرة فوق قاعدة لاكنهيث الجوية وصفارات الإنذار تدوي في بريطانيا

ترشيحاتنا

المبيدات

500 ألف عينة سنويًا.. متبقيات المبيدات يفحص الأغذية للكشف عن 650 ملوثًا

السفير رؤوف سعد، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق

مساعد وزير الخارجية الأسبق: العالم يدرك أن مصر ركيزة الاستقرار في المنطقة

أكبر متسابق بدولة التلاوة

91 عاما | عوض الفردي يحقق أمنيته بالمشاركة في دولة التلاوة.. ووزير الأوقاف يحتضنه ويقبله

بالصور

طريقة عمل المشروم بالفلفل.. وصفة سهلة وسريعة لمحبي الأكلات الحارة

طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار
طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار
طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار

التعرق أثناء تناول الطعام.. 4 أسباب صحية لا تتجاهليها

لماذا يحدث التعرق أثناء تناول الطعام؟
لماذا يحدث التعرق أثناء تناول الطعام؟
لماذا يحدث التعرق أثناء تناول الطعام؟

هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟ .. 7 خطوات تقلل تأثير انخفاض الحرارة على الجسم

هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟
هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟
هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد