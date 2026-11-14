لأول مرة منذ التأسيس .. حدث تاريخي يخص علم كوريا الشمالية

أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" بأن كوريا الشمالية أدخلت تعديلاً دستورياً لتغيير أبعاد علمها الوطني للمرة الأولى منذ تأسيس الدولة عام 1948، في خطوة أبقت على التصميم والرموز الأساسية للعلم، لكنها قلّصت امتداده الأفقي بعد نحو 78 عاماً من اعتماد النسبة السابقة.

ووفقاً للدستور المعدل المنشور على الموقع الإلكتروني ناينارا، التابع لبيونغ يانغ، تنص المادة 166 على أن نسبة ارتفاع العلم إلى عرضه أصبحت 1 إلى 1.65، بدلاً من النسبة السابقة البالغة 1 إلى 2، ما يعني أن العلم أصبح أقل امتداداً أفقياً مقارنة بارتفاعه.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب أن هذه هي المرة الأولى التي تتغير فيها النسبة الرسمية لأبعاد العلم منذ قيام النظام الكوري الشمالي عام 1948، مشيرة إلى أن النسبة القديمة ظلت ثابتة حتى التعديل الدستوري الذي أقر في سبتمبر 2023.

وذكرت الوكالة أن العلم الكوري الشمالي إحتفظ بتصميمه التقليدي، الذي يتكون من شريط أحمر عريض في الوسط، يحيط به شريطان أبيضان رفيعان، وشريطان أزرقان في الأعلى والأسفل، إلى جانب نجمة حمراء خماسية داخل دائرة بيضاء تقع بالقرب من جهة السارية.

ويأتي تعديل أبعاد العلم في وقت تشهد فيه كوريا الشمالية تغييرات أوسع في توجهاتها الدستورية والسياسية تحت قيادة الزعيم كيم جونغ أون، الذي يسعى إلى ترسيخ نهج حكم وهوية وطنية خاصة به، مع الاحتفاظ ببعض الرموز والإرث السياسي لأسلافه.

وسبق ذلك تعديل كلمات النشيد الوطني وإقرار قانون خاص به في أكتوبر 2024، في خطوة ربطها مراقبون بتوجه كيم جونغ أون لإعادة تشكيل الرموز الوطنية بما يتماشى مع رؤيته الجديدة للعلاقات بين الكوريتين.