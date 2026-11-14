مصطفى حسني يتأثر بتلاوة الشيخ عوض الفردي ويقبّل يده في دولة التلاوة

شهدت الحلقة الافتتاحية من الموسم الثاني لبرنامج «دولة التلاوة»، الذي انطلق مساء أمس الجمعة، لحظات إنسانية مؤثرة، بعدما خطف الشيخ عوض الفردي الأنظار بتلاوته للقرآن الكريم وحكايته مع كتاب الله، وسط تفاعل كبير من لجنة التحكيم والحضور.

واستُهلت الحلقة بتلاوة قرآنية للشيخ طه النعماني، الذي افتتح الموسم بآيات من سورة يوسف، في أجواء إيمانية غلب عليها الخشوع والتأثر بجمال الصوت وعذوبة الترتيل.

وكان الشيخ عوض الفردي صاحب النصيب الأكبر من التفاعل خلال الحلقة، بعدما أبدع في تلاوة آيات من القرآن الكريم، وأبهر الحضور بتمكنه من أحكام التلاوة، رغم تقدمه في العمر، إذ يبلغ 91 عامًا، فيما لا يزال شغفه بكتاب الله وفرحته بالقرآن تشبه فرحة الأطفال.

ولم يتمالك أعضاء لجنة التحكيم والحضور مشاعرهم تأثرًا بحكايته ورحلته مع القرآن الكريم، كما غلبت الدموع على الداعية مصطفى حسني فور رؤيته، في مشهد مؤثر امتد تأثيره إلى وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، الذي غادر مقعده واحتضن الشيخ عوض الفردي تقديرًا له.

وفي لفتة إنسانية مؤثرة، قبّل مصطفى حسني يد الشيخ عوض الفردي، معبرًا عن إعجابه وتقديره له، وقال له: «أنا ما أجيش في ضفرك»، وسط حالة من التأثر بين الموجودين.

كما شهدت الحلقة لحظات عفوية أضفت أجواء من البهجة، بعدما ظهر الشيخ عوض الفردي في موقف طريف بسبب قلقه من ملاحظة تتعلق بكلمة «ولكن» التي ذكرها الشيخ حسن عبد النبي، ما أثار ضحكات الحضور.

وتصدر المشهد تفاعلًا واسعًا، بعدما جمع بين عظمة التلاوة القرآنية وصدق المشاعر، ليصبح ظهور الشيخ عوض الفردي من أبرز لحظات انطلاق الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة».