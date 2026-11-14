سي إن إن : مليون ونصف مسافر تأثروا بتعطل حركة الطيران في أمريكا

أفادت “سي إن إن” الأمريكية بأن قرابة مليون ونصف مسافر تأثروا بتعطل حركة الطيران في الولايات المتحدة.

وشهدت الولايات المتحدة حالة من الشلل التام في قطاع الطيران حيث أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، مساء الجمعة، قراراً بوقف حركة الطيران على مستوى البلاد "بسبب ظروف استثنائية ودواعٍ تتعلق بالسلامة".

ووفقاً لخدمة "فلايت أوير" (FlightAware) المتخصصة في تتبع الرحلات الجوية، فقد شهدت الولايات المتحدة يوم الجمعة تأخير أو إلغاء ما يقرب من 7000 رحلة جوية، بالإضافة إلى بقاء 3100 رحلة في الجو بعد منعها من الهبوط، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

وبحسب وكالة "رويترز"، سُمح للطائرات التي كانت محلقة في الأجواء بالهبوط، في حين تعذرت عمليات إقلاع الطائرات الموجودة على الأرض.



فيما ذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن استمرار تأخر الرحلات في عدد من المطارات بعد وقف الإقلاع مؤقتا على مستوى البلاد.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية: تأخر الرحلات المغادرة من مطار أتلانتا بأكثر من 3 ساعات بسبب قرار وقف الإقلاع على مستوى البلاد.

وأضافت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية: متوسط تأخر عمليات الإقلاع من مطار بوسطن يصل إلى 26 دقيقة بسبب كثافة الحركة الجوية.

وختمت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية: مطار ريغن بواشنطن مغلق أمام الرحلات المحولة من مطارات أخرى حتى السادسة صباح السبت بالتوقيت المحلي.