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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي مباشر.. التردد متاح الآن

مباراة مصر ومالاوي
مباراة مصر ومالاوي
عبد العزيز جمال

تتجه أنظار جماهير كرة القدم إلى مباراة مصر ومالاوي مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2026-2027، وسط اهتمام كبير بالتعرف على القنوات الناقلة وطرق مشاهدة اللقاء مجانًا، إلى جانب موعد المباراة والتشكيل المتوقع للفراعنة.

وتكتسب مباراة مصر ومالاوي أهمية إضافية، كونها الظهور الأول للمدير الفني علي ماهر على رأس الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بعد توليه المسؤولية خلفًا للجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن، وهو ما يجعل المواجهة اختبارًا مبكرًا للمدرب الجديد أمام الجماهير.
 

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ويستضيف استاد القاهرة الدولي المباراة، حيث يسعى المنتخب الوطني إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق بداية قوية مع الجهاز الفني الجديد، وحصد نتيجة إيجابية في مشوار التصفيات القارية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم

تستطيع الجماهير متابعة مباراة مصر ومالاوي عبر شبكة قنوات beIN Sports، الناقل الحصري لمنافسات البطولة في المنطقة العربية.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر:

  1. قناة beIN Sports 2 HD.
  2. قناة أون سبورت الأرضية، وفقًا للمعلومات الخاصة بالبث الأرضي للمباراة.

وتتيح قناة أون سبورت الأرضية فرصة مشاهدة المواجهة مجانًا للمشاهدين داخل نطاق استقبال البث الأرضي الرقمي، دون الحاجة إلى اشتراك في القنوات المشفرة، مع ضرورة توافر جهاز تلفزيون يدعم الاستقبال الأرضي الرقمي أو جهاز استقبال مناسب.

تردد قناة أون سبورت الأرضية وطريقة استقبالها

يمكن استقبال قناة أون سبورت الأرضية لمشاهدة اللقاء من خلال تحويل التلفزيون إلى وضع الاستقبال الأرضي، وتوصيل هوائي البث الأرضي «الإريال»، ثم إجراء البحث الرقمي عن القنوات.

وتتمثل خطوات الاستقبال في الآتي:

  • توصيل هوائي البث الأرضي «الإريال» بالتلفزيون أو جهاز الاستقبال الأرضي.
  • الدخول إلى إعدادات القنوات من قائمة التلفزيون.
  • اختيار وضع الاستقبال الأرضي الرقمي.
  • تحديد البحث اليدوي أو البحث الرقمي عن القنوات.
  • إدخال التردد الأرضي UHF 32.
  • بدء البحث والانتظار حتى ظهور القناة ضمن قائمة القنوات المتاحة.
  • تثبيت القناة وحفظها لمتابعة المباراة.

ويجب الانتباه إلى أن استقبال البث الأرضي يتطلب وجود هوائي مناسب ودعم التلفزيون أو جهاز الاستقبال لتقنية البث الرقمي الأرضي، كما قد تختلف جودة الاستقبال بحسب الموقع الجغرافي وقوة الإشارة.

كما تنقل قناة أون سبورت بالتردد الأرضي مباراة منتخب مصر ومالاوي مجانا داخل مصر، عبر البث الأرضي.

موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا

تنطلق مباراة منتخب مصر أمام مالاوي مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2026-2027.

وتحظى المواجهة بمتابعة جماهيرية كبيرة، خاصة أنها تمثل أول ظهور رسمي لعلي ماهر في قيادة المنتخب الوطني، وسط تطلعات بأن ينجح المدرب في تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة تمنح الجماهير الثقة في المرحلة المقبلة.
 

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معلق مباراة مصر ومالاوي اليوم

يتولى المعلق الرياضي علي محمد علي مهمة التعليق على أحداث المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD، لنقل تفاصيل المواجهة ومتابعة أبرز اللقطات والفرص خلال اللقاء.

ومن المنتظر أن تحظى المباراة باهتمام إعلامي وجماهيري واسع، في ظل أهمية المرحلة الحالية من التصفيات، ورغبة الجماهير في متابعة بداية الجهاز الفني الجديد للمنتخب المصري.

علي ماهر يخوض أول اختبار مع منتخب مصر

يدخل المنتخب الوطني مواجهة مالاوي تحت قيادة المدير الفني علي ماهر، الذي تولى المهمة مؤخرًا عقب رحيل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، قد أعلن يوم السبت الماضي تعيين علي ماهر مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، وذلك بعد ساعات قليلة من خوضه آخر مبارياته مع فريقه السابق سيراميكا كليوباترا.

وتمثل مباراة مصر ومالاوي الاختبار الأول للمدرب الجديد، الذي يسعى إلى وضع بصمته الفنية مبكرًا، وإظهار قدرته على قيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة، في ظل التطلعات الجماهيرية لتحقيق نتائج إيجابية في التصفيات القارية.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام مالاوي

من المتوقع أن يعتمد علي ماهر على مجموعة من العناصر الأساسية في تشكيل منتخب مصر، مع الاستعانة بأسماء تمتلك الخبرة والقدرة على صناعة الفارق في مختلف خطوط اللعب.

وجاء التشكيل المتوقع للفراعنة كالتالي:

  • حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
  • خط الدفاع: محمد هاني، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، أحمد فتوح.
  • خط الوسط: ناصر ماهر، مروان عطية، مهند لاشين.
  • خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش.

ويضم التشكيل المتوقع مجموعة من الأسماء البارزة في الكرة المصرية، إلى جانب عناصر تمتلك خبرات دولية، وهو ما يمنح المنتخب تنوعًا في الخيارات الهجومية والدفاعية خلال المواجهة.
 

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استعدادات منتخب مصر لمواجهة مالاوي

يخوض المنتخب المصري اللقاء بطموحات كبيرة لتحقيق الفوز، خاصة أن المواجهة تأتي في بداية مرحلة فنية جديدة تحت قيادة علي ماهر، الذي يسعى إلى استغلال فترة التوقف الدولي لتطبيق أفكاره وتحديد ملامح أسلوب اللعب الذي سيعتمد عليه مع الفراعنة.

وتترقب الجماهير أداء المنتخب خلال اللقاء، خصوصًا في ظل وجود عناصر هجومية بارزة مثل محمد صلاح وعمر مرموش وتريزيجيه، إلى جانب مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات في خطي الوسط والدفاع.

كما تمثل المباراة فرصة أمام الجهاز الفني لتقييم مستوى اللاعبين ومدى قدرتهم على تنفيذ التعليمات الفنية، في ظل أهمية تحقيق انطلاقة إيجابية تعزز طموحات المنتخب في مواصلة مشواره بالتصفيات.

وتتجه الأنظار إلى استاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة مصر ومالاوي، التي تجمع بين أهمية النقاط الثلاث وترقب الظهور الأول لعلي ماهر، إلى جانب اهتمام الجماهير بمعرفة ما سيقدمه المنتخب في أول اختبار له تحت قيادة الجهاز الفني الجديد.

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