قناة مفتوحة لنقل مباراة مصر ومالاوي اليوم.. اعرف التردد والطريقة

تتسائل الجماهير المصرية عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ومالاوي، مساء اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري كبير، خاصة أنها تمثل الظهور الأول للمدير الفني الجديد علي ماهر على رأس القيادة الفنية للفراعنة.

وتتجه الأنظار إلى استاد القاهرة الدولي، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة، وسط طموحات مصرية بتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة تعزز فرص المنتخب في مواصلة مشواره نحو التأهل للبطولة القارية.

موعد مباراة مصر ومالاوي اليوم

تنطلق مباراة مصر ومالاوي اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير لمشاهدة البداية الجديدة للمنتخب تحت قيادة جهازه الفني الحالي.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة أجواء جماهيرية حماسية، في ظل رغبة الجماهير في رؤية منتخب قادر على تقديم أداء قوي والمنافسة على اللقب الأفريقي.

وتحمل مواجهة مالاوي أهمية خاصة للمدير الفني علي ماهر، الذي يخوض أول اختبار رسمي له مع المنتخب المصري، ويسعى إلى تحقيق انطلاقة قوية تمنح الجماهير الثقة في قدرته على قيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

ويأمل المنتخب الوطني في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، وتقديم أداء مقنع يعكس طموحات الجماهير المصرية في المنافسة بقوة على بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم

يبحث عشاق كرة القدم عن القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي، لمتابعة المواجهة المرتقبة ومشاهدة نجوم المنتخب الوطني في اختبار جديد بالتصفيات الأفريقية.

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات beIN Sports المباراة باعتبارها الناقل الحصري لمنافسات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدا عبر قناة: beIN Sports 2 HD.

وأسندت شبكة قنوات beIN Sports مهمة التعليق على المباراة إلى المعلق الرياضي علي محمد علي، الذي يتولى نقل أحداث المواجهة عبر قناة beIN Sports 2 HD.

قناة مفتوحة لنقل مباراة مصر ومالاوي

يمكن مشاهدة مباراة المنتخب المصري اليوم عبر البث الأرضى لقناة أون سبورت الأرضية المفتوحة المجانية مجانًا، كما يلي:

التردد الرقمي الأرضي: UHF32.

التردد التماثلي الأرضي: UHF9.

وفيما يلي طريقة تنزيل بث قناة أون تايم سبورت الأرضية مباشر:

فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي ثم توصيل إريال استقبال بث أرضي بالتليفزيون مباشر.

في حال عدم وجود القناة اضغط على الإعدادات الموجودة بالريموت كنترول الخاص بك ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات وعمل توليف إعداد القناة مباشرة.

في النهاية اضغط «توليف تلقائي» واختر «بحث رقمي» وسجل التردد UHF32 أو تماثلي بالتردد UHF9 وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.