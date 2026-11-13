خطأ في تركيب العجلات يجبر BYD على الاعتذار لعملاء جريت تانج

أصدرت شركة «بي واي دي» الصينية اعتذارًا رسميًا عقب رصد خلل تصنيعي في خطوط التجميع أدى إلى تركيب الإطارات الأمامية والخلفية بشكل معكوس في عدد من نسخ سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة «جريت تانج» في السوق الصينية.

وتأتي هذه الواقعة في وقت تشهد فيه صناعة السيارات الصينية تسارعًا قياسيًا في وتيرة التطوير والإنتاج، مما دفع الجهات الرقابية المحلية مؤخرًا إلى التشديد على معايير الجودة والسلامة لضمان عدم تأثر كفاءة التصنيع بسرعة طرح الطرازات الجديدة.

تفاصيل الخلل التصنيعي وتأثيره على أنظمة القيادة

يتمثل الخطأ في اعتماد طراز «Great Tang» على إعدادات إطارات متباينة المقاس بين المحورين الأمامي والخلفي، حيث يبلغ عرض الإطارات الأمامية 255 ملم بينما تأتي الإطارات الخلفية بعرض 275 ملم لتعزيز الثبات والتماسك.

وأدى الخلل في ضبط الروبوتات ومعدات الفرز على خط الإنتاج إلى تركيب الإطارات العريضة في المقدمة والضيقة في الخلف في بعض الوحدات؛ وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على دقة استجابة أنظمة التوجيه والفرامل، فضلًا عن تداخل قراءات مستشعرات قياس ضغط الإطارات والمسافة المقطوعة.

إجراءات الفحص الشامل وتعويض العملاء المتضررين

تحركت «بي واي دي» بشكل فوري لاحتواء الأزمة عبر إجراء مراجعة شاملة لعمليات التجميع في مصنعها وإصلاح البرمجيات المسؤولة عن فرز الإطارات لضمان عدم تكرار الخطأ.

كما أعلنت الشركة عن إطلاق حملة فحص مجانية لجميع السيارات التي تم تسليمها من هذا الطراز لتصحيح وضعية الإطارات وإعادة معايرة الأنظمة الإلكترونية، مع تقديم باقات صيانة مجانية وتعويضات عينية للعملاء المتضررين تأكيدًا على التزامها بمعايير الجودة ورضا المستخدمين.