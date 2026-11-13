ريماك تودع أشهر سياراتها بعد إنتاج 71 سيارة فقط

كشفت شركة «ريماك» الكرواتية عن إيقاف خط إنتاج سيارتها الخارقة الكهربائية «نيفيرا» بحلول نهاية عام 2026، ليصل إجمالي النسخ المصنعة منها إلى 71 سيارة فقط، وهو رقم يقل كثيرًا عن الهدف الإنتاجي المعلن عند إطلاقها والبالغ 150 نسخة قياسية.

وتجرى حاليًا عمليات التجميع النهائية لآخر 10 سيارات لتسليمها إلى العملاء قبل انتهاء العام الجاري؛ لتطوي الشركة بذلك صفحة الطراز الذي رسخ مكانتها في عالم السيارات الخارقة.

توزيع النسخ المنتجة والتوجه نحو المحركات الهجينة

توزعت الحصيلة الإجمالية للإنتاج بواقع 51 نسخة من طراز «نيفيرا» القياسي، و20 نسخة من الإصدار الرياضي الفائق «نيفيرا R» الذي يولد قوة 2,107 حصانًا، والذي كان من المخطط إنتاج 40 وحدة منه سابقًا.

ورغم تراجع الطلب على السيارات الخارقة الكهربائية بالكامل في هذه الفئة السعرية المرتفعة، أكد الرئيس التنفيذي "ماتي ريماك" أن السيارة أدت مهمتها الاستراتيجية بنجاح بوصفها السيارة الخارقة الكهربائية الأكثر مبيعًا في العالم، مشيرًا إلى عدم وجود خطط فورية لتقديم بديل كهربائي مباشر لها في الوقت الراهن.

دور «نيفيرا» في تأسيس مقر «ريماك» وإطلاق «بوجاتي توربيون»

أوضح ماتي ريماك أن النجاح التقني والتجاري الذي حققته «نيفيرا» منذ بدء تسليمها في عام 2022 كان الركيزة الأساسية التي مكنت الشركة من بناء مقرها الصناعي المتطور وتوسيع شراكاتها التقنية مع كبرى الشركات مثل «بي إم دبليو».

كما أسهمت عائدات وخبرات هذا الطراز بشكل مباشر في تمويل وتطوير مشروع «بوجاتي توربيون» الهجين المزود بمحرك V16 سعة 8.3 لترات، والذي نفدت جميع نسخه المخصصة للإنتاج بالكامل؛ مما يعكس تحول ذائقة عملاء السيارات الفاخرة نحو المحركات الميكانيكية ذات الطابع التفاعلي.