أعلى سعر دولار في البنوك الآن

استقر سعر أكبر دولار مقابل الجنيه وذلك في أول تعاملات له اليوم الجمعة 13-11-2026 على مستوى البنوك العاملة في مصر.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك مساء أمس الخميس بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية والتي تبدأ اعتبارا من اليوم وحتي مساء غدًا السبت.

آخر تحديث لأعلي سعر

جاء آخر تحديث لـ أعلي سعر دولار 53.52 جنيها للشراء و 53.62 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تداولات الدولار مقابل الجنيه ثباتا من دون تغيير منذ آخر يوم عمل في البنوك أمس الخميس.

وسجل سعر أقل دولار 53.34 جنيها للشراء و 53.44 جنيها للبيع في بنك كريدي أجريكول.

تحركات الدولار

وسجل سعر الدولار انخفاضاً على أساس أسبوعي بقيمة تبلغ 77 قرشًا.

الجنيه يرتفع

وارتفعت قيمة الجنيه في مواجهة الدولار مقدار 0.014% منذ مطلع الأسبوع الجاري.

الدولار في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.38 جنيها للشراء و 53.48 جنيها للبيع.

أقل سعر دولار

وسجل سعر أقل دولار 53.34 جنيها للشراء و 53.44 جنيها للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وبلغ سعر ثاني أقل دولار 53.35 جنيها للشراء و 53.45 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، التعمير والإسكان، فيصل الاسلامي، التجاري الدولي CIB".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 53.37 جنيها للشراء و 53.47 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، قطر الوطيني QNB".

الدولار في أغلب البنوك

بلغ سعر الدولار في أغلب البنوك 53.39 جنيها للشراء و 53.49 جنيها للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، المصرف العربي الدولي، العقاري المصري العربي، HSBC،المصرف المتحد، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المصري الخليجي، الإسكندرية، مصر، الأهلي المصري،قناة السويس، البركة".

وسجل سعر الدولار 53.4 جنيها للشراء و53.6 جنيها للبيع في بنكي " الأهلي الكويتي، سايب".

أعلي سعر دولار

وصل أعلي سعر دولار 53.52 جنيها للشراء و 53.62 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 53.5 جنيها للشراء و 53.6 جنيها للبيع في بنك نكست.

ارتفاع التحويلات العاملين بالخارج

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بمعدل 20.4% علي أساس سنوي.

وكشف أحدث تقرير أصدره البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله؛عن وصول حجم تحويلات العاملين في الخارج في الربع الأول من العام المالي 2026/2027 الجاري - “ أول 3 شهور من العام 2026/2027”؛ إلى 13 مليار دولار مقارنة بـ 10.8 مليار دولار في نفس الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

تفاصيل التحويلات

وحسب التقرير وصل معدل زيادة تحويلات العاملين في الخارج بمقدار 2.2 مليار دولار على أساس سنوي.

وسجلت حصيلة الشهور التسعة الأولى من العام الميلادي 2026 (الفترة يناير/سبتمبر 2026) تدفقات قياسية بلغت نحو 38.2 مليار دولار مقابل نحو 30.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق)، بزيادة تبلغ 8 مليارات دولار.