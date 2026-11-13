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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: استمرار القيادة الإيرانية الحالية لنهاية ولايتي هزيمة لي

ترامب ـ أرشيفية
ترامب ـ أرشيفية
إلهام عبد العزيز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعتبر بقاء النظام الحاكم في إيران في السلطة حتى نهاية ولايته الرئاسية هزيمة له.

ترامب يتحدث عن الحرب علي إيران 

وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع قناة نيوز تشانل، ردًا على سؤال بشأن ما إذا كان سيعدّ بقاء النظام الإيراني الحالي في السلطة عند مغادرته البيت الأبيض هزيمة شخصية له، فأجاب: نعم، ستكون هزيمة.. بالتأكيد.

وعندما سُئل عما إذا كان سيتردد في استخدام القوة العسكرية مجددًا ضد إيران، قال ترامب إنه لن يتردد في ذلك.

وأضاف أنه إذا رأى أن الأمور تسير في الاتجاه المعاكس، فسوف يقدم على استخدام القوة العسكرية، مشيرًا إلى أن هذا الخيار قد يكون مطروحًا حتى في الوقت الراهن.


وفي سياق متصل، قال ترامب، الاثنين، إنه يعتزم تعليق شن ضربات عسكرية جديدة ضد إيران في الوقت الراهن، استجابة لمناشدات عدد من دول المنطقة، من بينها قطر، خلال محادثات أجراها رئيس وزرائها في البيت الأبيض.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع وكالة رويترز وظهور لاحق في قاعة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستواصل فرض حصار بحري في مضيق هرمز خلال الفترة الحالية.

وقال ترامب للصحفيين إن الولايات المتحدة الأمريكية في حالة استعداد كامل، وتمتلك أفضل المعدات التي صُنعت على الإطلاق، لكنه أشار إلى أن واشنطن لا تعتقد أن هناك أي سبب لاستخدامها.

وأوضح أنه يتخذ هذا القرار استجابة لطلب دول مجاورة لإيران، مشيرًا تحديدًا إلى قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت ودول أخرى تفضل عدم شن الولايات المتحدة هجمات جديدة.

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