أقل سعر دولار في البنوك الآن

ثبت سعر أدنى دولار مقابل الجنيه وذلك في أول تعاملات له اليوم الجمعة 13-11-2026 على مستوى البنوك العاملة في مصر.

آخر تحديث لأقل سعر

وبلغ آخر تحديث لـ أقل سعر دولار 53.34 جنيه للشراء و 53.44 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تداولات الدولار مقابل الجنيه ثباتا من دون تغيير منذ آخر يوم عمل في البنوك أمس الخميس.

وسجل سعر أقل دولار 53.34 جنيه للشراء و 53.44 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

تحركات الدولار

وسجل سعر الدولار انخفاضا على أساس أسبوعي بقيمة تبلغ 77 قرشًا.

الجنيه يرتفع

وارتفعت قيمة الجنيه في مواجهة الدولار مقدار 0.014% منذ مطلع الأسبوع الجاري.

الدولار في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.38 جنيه للشراء و 53.48 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

وسجل سعر أقل دولار 53.34 جنيه للشراء و 53.44 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وبلغ سعر ثاني أقل دولار 53.35 جنيه للشراء و 53.45 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي التجاري، التعمير والإسكان، فيصل الاسلامي، التجاري الدولي CIB".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 53.37 جنيه للشراء و 53.47 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، قطر الوطيني QNB".

الدولار في أغلب البنوك

بلغ سعر الدولار في أغلب البنوك 53.39 جنيه للشراء و 53.49 جنيه للبيع في بنوك "العربي الإفريقي الدولي، المصرف العربي الدولي، العقاري المصري العربي، HSBC، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المصري الخليجي، الإسكندرية، مصر، الأهلي المصري، قناة السويس، البركة".

وسجل سعر الدولار 53.4 جنيه للشراء و53.6 جنيه للبيع في بنكي "الأهلي الكويتي، سايب".

أعلى سعر دولار

وصل أعلى سعر دولار 53.52 جنيه للشراء و 53.62 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلى سعر دولار 53.5 جنيه للشراء و 53.6 جنيه للبيع في بنك نكست.

ارتفاع التحويلات العاملين بالخارج

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بمعدل 20.4% على أساس سنوي.

وكشف أحدث تقرير أصدره البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، عن وصول حجم تحويلات العاملين في الخارج في الربع الأول من العام المالي الجاري 2026-2027- “ أول 3 شهور من العام 2026-2027”- إلى 13 مليار دولار، مقارنة بـ 10.8 مليار دولار في نفس الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

تفاصيل التحويلات

وحسب التقرير، وصل معدل زيادة تحويلات العاملين في الخارج بمقدار 2.2 مليار دولار على أساس سنوي.

وسجلت حصيلة الشهور الـ 9 الأولى من العام الميلادي 2026 (الفترة يناير/سبتمبر 2026) تدفقات قياسية بلغت نحو 38.2 مليار دولار، مقابل نحو 30.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق)، بزيادة تبلغ 8 مليارات دولار.