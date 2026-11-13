حسين لبيب: الأهلي والزمالك طرفا المنافسة على الدوري.. وبيراميدز ليس المنافس الأول

أكد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المنافسة على لقب الدوري المصري تظل مرتبطة بشكل أساسي بالقطبين الأهلي والزمالك، رافضًا اعتبار نادي بيراميدز المنافس الأول للأهلي على البطولة، رغم التطور الكبير الذي تشهده المنافسة بين الأندية خلال المواسم الأخيرة.

وقال حسين لبيب، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «ملعب أون»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على قناة «أون سبورت»، إن وصف بيراميدز بأنه المنافس الأول للأهلي على لقب الدوري غير صحيح، مشددًا على أن الصراع التاريخي على البطولة يظل بين الأهلي والزمالك.

وأضاف رئيس القلعة البيضاء أن دخول أندية أخرى في دائرة المنافسة على البطولات المحلية يمثل أمرًا إيجابيًا للكرة المصرية، ويساهم في رفع مستوى المسابقة، وينعكس بصورة مباشرة على قوة المنتخب الوطني خلال الاستحقاقات المقبلة.

حسين لبيب يثق في قدرة الزمالك على بلوغ نهائي أفريقيا

وتطرق لبيب للحديث عن طموحات الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا، معربًا عن ثقته الكبيرة في قدرة الفريق على المنافسة بقوة والوصول إلى المباراة النهائية، رغم صعوبة المجموعة التي يتواجد بها الفريق في البطولة القارية.

وأوضح رئيس الزمالك أن الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، مشيرًا إلى أن قائمة الأبيض تضم عددًا من أبناء النادي الذين يمتلكون روحًا قتالية ورغبة كبيرة في تحقيق الإنجازات وإسعاد الجماهير.

وأكد أن طموح الزمالك لا يتوقف عند مجرد تجاوز دور المجموعات، بل يستهدف المنافسة على اللقب الأفريقي، في ظل امتلاك الفريق عناصر قادرة على تقديم مستويات قوية أمام مختلف المنافسين.

لبيب يكشف احتياجات الزمالك في الانتقالات

وعن احتياجات الفريق الفنية خلال الفترة المقبلة، أشار حسين لبيب إلى أن خط وسط الزمالك يحتاج إلى تدعيم بعناصر جديدة، إلى جانب ضرورة التعاقد مع لاعبين في مركزي الجناحين، من أجل زيادة الحلول الهجومية ومنح الجهاز الفني خيارات متعددة.

وفي المقابل، أشاد لبيب بقدرات لاعبي الخط الخلفي، مؤكدًا أن الزمالك يمتلك مجموعة مميزة من المدافعين، وهو ما يجعله لا يرى ضرورة ملحة لإجراء تغييرات كبيرة في هذا المركز.

واختتم رئيس الزمالك حديثه بالتأكيد على ثقته في قدرة الفريق على مواصلة المنافسة محليًا وقاريًا، وتحقيق تطلعات جماهير القلعة البيضاء خلال المرحلة المقبلة