مفاجأة في عرض الأهلي لضم حسام عبد المجيد خلال الميركاتو الشتوي

كشف الناقد الرياضي خالد الإتربي عن تحركات النادي الأهلي للتعاقد مع حسام عبد المجيد، مدافع لودوجوريتس البلغاري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة.

وأوضح الإتربي خلال تصريحات اعلامية، أن الأهلي يستعد لتقديم عرض رسمي لحسام عبد المجيد قبل منتصف شهر ديسمبر المقبل، يتضمن حصول اللاعب على راتب سنوي بقيمة 25 مليون جنيه.

وأضاف أن العرض يتضمن أيضًا 10 ملايين جنيه من عوائد الإعلانات، ليصل إجمالي المقابل المالي الذي يمكن أن يحصل عليه اللاعب إلى 35 مليون جنيه في الموسم الواحد.

وأشار إلى أن مسؤولي الأهلي يقدرون حسام عبد المجيد بشكل كبير، سواء على المستوى الفني أو الشخصي، ويرون أن تجربته الاحترافية في أوروبا تمثل فرصة للاستفادة منه تسويقيًا، من خلال استثمار مسيرته الاحترافية في الحملات الإعلانية للنادي.

ويأتي اهتمام الأهلي بضم حسام عبد المجيد في ظل رغبة الإدارة في تدعيم الخط الخلفي خلال الميركاتو الشتوي، خاصة مع سعي الجهاز الفني لتوفير عناصر قوية قادرة على إضافة المزيد من الصلابة الدفاعية للفريق.

يُذكر أن حسام عبد المجيد يرتبط حاليًا بتجربة احترافية مع لودوجوريتس البلغاري، بينما لا يزال موقفه من العودة إلى الدوري المصري محل متابعة، في ظل تصريحات سابقة لوكيله أكد خلالها رغبة اللاعب في مواصلة مشواره بأوروبا.