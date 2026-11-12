دفعة قوية.. بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن جاهزية إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الناحيتين الطبية والبدنية، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتأتي جاهزية إمام عاشور لتمنح الجهاز الفني للأهلي دفعة قوية قبل المباراة المرتقبة، في ظل أهمية اللاعب ودوره المؤثر في خط وسط الفريق، حيث يترقب الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة الاستفادة من خدماته خلال المواجهة.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر لتحقيق الفوز ومواصلة مطاردة صدارة المسابقة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين في ظل المنافسة المباشرة على صدارة جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادل في مباراتين دون تلقي أي هزيمة.

في المقابل، يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الثماني.

ويسعى الأهلي لتحقيق الانتصار أمام بيراميدز، وتقليص الفارق إلى نقطة واحدة، في الوقت الذي يطمح فيه الفريق السماوي لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على صدارة جدول الترتيب.