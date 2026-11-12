4 وفيات و12 إصابة.. إنهيار مبني في بروكلين الأمريكية

أفادت سائل إعلام أمريكية بإرتفاع حصيلة المبني المنهار في بروكلين لـ 4 قتلى على الأقل وإصابة أكثر من 12 آخرين وفقاً لما ذكرته سلطات مدينة نيويورك.

وبحسب “ abc ” فقد قضى رجال الإطفاء وضباط الشرطة، الذين تواجدوا في موقع الحادث، ليلتهم في البحث بين أنقاض المبنى المكون من ثلاثة طوابق.

وحذر مسؤولو الإطفاء من أن عمليات البحث والإنقاذ "محفوفة بالمخاطر" ولا تزال مستمرة، مشيرين إلى احتمال وجود ضحايا آخرين.

ووفقاً لمسؤولي الإطفاء، فقد انهار المبنى المكون من ثلاثة طوابق -والواقع عند تقاطع شارعي "فلاتبوش" و"بيدفورد" في حي "فلاتبوش"- داخل موقع حفر مجاور كان يعمل فيه عدد من العمال. كما أدى الانهيار إلى انتزاع جزء من جدار مبنى آخر مجاور مكون من ثلاثة طوابق، مما كشف ما بداخل شققه السكنية.

وصرحت ليليان بونسينيور، المفوضة في إدارة الإطفاء بمدينة نيويورك (FDNY)، في تصريحات لها قائلة: "لقد كانت عملية استجابة فنية واسعة النطاق؛ حيث علق عدد من الأشخاص، سواء من داخل المبنى أو من موقع البناء".