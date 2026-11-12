وزير الأوقاف: صلة الأرحام وصون الأوطان من مقاصد الشريعة

شهد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف ، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، صباح اليوم الخميس 12 من نوفمبر 2026، انعقاد الملتقى الـ 11 للفكر الإسلامي الدولي، بمسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- بالقاهرة، بمشاركة 120 عالمًا من كبار العلماء والمفتين والمفكرين من 59 دولة، من خلال الحضور المباشر وتقنية الاتصال المرئي، إلى جانب عدد من العلماء وأساتذة الجامعات وطلاب العلم.

صلة الأرحام وصون الأوطان من مقاصد الشريعة

واستُهلت فعاليات الملتقى بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ أبو بكر سيد محمد - أحد نجوم مشروع «دولة التلاوة» في موسمه الأول.

وفي كلمته، رحّب وزير الأوقاف بالعلماء والمشاركين من مختلف دول العالم، معربًا عن بالغ سعادته باستمرار انعقاد هذا الملتقى الدولي، الذي أصبح ينتظره ويترقبه لما يمثله من صلة للأرحام العلمية، وتجديد للتواصل مع العلماء، مؤكدًا أن المشاركين تعاهدوا جميعًا على صون الأوطان وحمايتها، وتقديم البر والخير للمسلمين في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن الملتقى اعتاد في لقاءاته اختيار حديث نبوي من كتاب «الأدب المفرد» للإمام البخاري؛ إيمانًا بأن الدين كله أدب، وأن الأدب منهج شامل في التعامل مع الجميع، قريبهم وبعيدهم، ومؤمنهم وغير مؤمنهم، مشيرًا إلى حرصه في كل مجلس على ذكر أسماء العلماء والمشاركين؛ إكرامًا لهم وتقديرًا لمكانتهم وعلمهم.

وأشار الوزير إلى أن الملتقى دأب منذ عدة لقاءات على تقديم هدية علمية للسادة العلماء والمشاركين، موضحًا أن كتاب «مختصر شمائل الترمذي»، المترجم إلى عشرين لغة، كان هدية الشهر قبل الماضي ضمن مخرجات الملتقى التاسع، وقد أُتيح بصيغة PDF مع إتاحة حقوق الطبع والنشر للجميع؛ تيسيرًا لنشره وتداوله والاستفادة منه، بوصفه هدية من أرض الكنانة مصر إلى العالم. كما كانت هدية الشهر الماضي كتاب «الحق المبين»، مترجمًا إلى عشرين لغة، استمرارًا لهذا النهج الذي يستهدف توسيع دائرة الانتفاع بالمعارف الإسلامية الصحيحة، وتيسير وصولها إلى شعوب العالم بلغاتها المتعددة.

وكشف وزير الأوقاف عن هدية هذا الشهر، وهي مختصر موسوعة «الرد على خوارج العصر»، التي عكف علماء وزارة الأوقاف على اختصارها في نحو مائة صفحة، تحت عنوان «سواعد النصر في الرد على خوارج العصر»، وقد تُرجم الكتاب إلى 24 لغة، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل، بتوفيق الله -تعالى- تقديم كتاب جديد هدية كل شهر، وأن النسخ الإلكترونية من الكتاب ستُرسل إلى العلماء المشاركين من خارج مصر، وإلى جميع الحضور، بمختلف اللغات التي تُرجم إليها.

وأكد أن هذه المبادرة تنطلق من إيمان مصر بدورها في مد العالم بالكتب الأصيلة، وجمع شمل الناس على النور والهدى، ومواجهة الأزمات والمعوقات، واحترام الأكوان، والبر بالأوطان.

وتناول الوزير ما سبق طرحه في الملتقى الماضي من حديث صلة الأخ المشرك، موضحًا أن اختلاف الأديان لا ينفي أخوة الوطن، وأن أبناء البلد الواحد يظلون إخوة في وطنهم، مشيرًا إلى أن عدد سكان العالم يبلغ نحو ثمانية مليارات نسمة، بينهم قرابة ملياري مسلم، وأن ترسيخ هدي النبوة في نفوس المسلمين، وتعليمهم حقيقة الصلة بإخوانهم في الوطن، يمثل إسهامًا في تحقيق مقاصد الشريعة في المواطنة والتعايش. ولفت إلى أنه مضت عدة جُمَعٍ جرى التأكيد فيها على أن تكون أول كلمة يقولها الخطيب بعد قوله: «أما بعد»: «حافظوا على أوطانكم».

وأوضح أن موضوع هذا الملتقى يدور حول «باب فضل صلة الرحم»، مستعرضًا الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن رجل سأل النبي ﷺ أن يدله على عمل يدخله الجنة، فذكر له عبادة الله وحده، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصلة الرحم، مبينًا ما يكشف عنه الحديث من ارتباط وثيق بين صلة الرحم ودخول الجنة.

كما تناول حديث النبي ﷺ: «لا يدخل الجنة قاطع»، موضحًا أن المقصود به قاطع الرحم، وحديث: «من أحب أن يُبسط له في رزقه، وأن يُنسأ له في أثره، فليصل رحمه»، متوقفًا عند دلالة كلمة «يُبسط»، وما تحمله من معانٍ متعددة في الاستعمال القرآني والنبوي؛ من بسطة العلم والجسم، كما في قوله -تعالى-: ﴿وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾، إلى بسط الرزق الذي جعل الحديث صلة الرحم مفتاحًا له، وبسط الوجه الذي يتجلى في حسن استقبال الناس والتعامل معهم، فضلًا عن بسط اليد.