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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

جامعة الأزهر تطلب ملاحظين لامتحانات نصف العام.. الشروط والأوراق المطلوبة

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
قسم الخدمات

​أعلنت جامعة الأزهر عن حاجتها للاستعانة بملاحظين للمشاركة في أعمال امتحانات نصف العام للعام الدراسي 2026-2027، موفرةً كافة التفاصيل المتعلقة بالفئات المستهدفة، وشروط التقديم، والأوراق اللازمة، بالإضافة إلى مكان التقديم.  

​الفئات المسموح لها بالتقديم

و​تم تحديد الفئات التي يحق لها التقدم للعمل كملاحظين في الامتحانات، وهي كالتالي:

الشباب والرياضة تنظم ندوة
  1. ​المحالون للمعاش من جامعة الأزهر (ولهم الأولوية).  
  2. ​المحالون للمعاش من الأزهر الشريف والتربية والتعليم.  
  3. ​المحالون للمعاش من القطاعات الحكومية المختلفة.  

​شروط التقديم

و​وضعت جامعة الأزهر مجموعة من الضوابط والشروط الواجب توفرها في المتقدمين، وتشمل:

ضمن مبادرة «معًا بالوعي نحميها» القومي للمرأة ينظم ندوة توعوية بالتعاون مع جامعة الأزهر لتعزيز وعي الشباب
  • ​ألا يزيد عمر المتقدم على 67 عاماً.  
  • ​التمتع باللياقة الصحية والبدنية.  
  • ​الحصول على مؤهل متوسط أو عالٍ على الأقل.  
  • ​عدم صدور أحكام جنائية أو تأديبية مخلة بالشرف ضده.  
  • ​عدم الحرمان سابقاً من أعمال الامتحانات.  
  • ​عدم وجود أقارب حتى الدرجة الرابعة يؤدون الامتحانات بالكلية المرشح للعمل بها.  
جامعة الأزهر
  • ​الالتزام بلوائح الامتحانات والتعليمات المنظمة للعمل.  

​الأوراق المطلوبة للتقديم

و​على الراغبين في التقديم استيفاء المستندات الآتية:

  • ​صورة بطاقة الرقم القومي.  
  • ​صورة المؤهل الدراسي (إذا لم تكن الوظيفة أو المؤهل مثبتين بالبطاقة).  

​مكان التقديم

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و​يتم تقديم الطلبات والأوراق في المقر التالي:

​الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالأمانة العامة لجامعة الأزهر.

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن عن حاجته لمعلمين

 في إطار حرص الدولة والجهات التعليمية على دعم وانتظام سير العملية التعليمية وضمان توفير الكوادر البشرية اللازمة لمختلف المراحل الدراسية، أعلن قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الدكتور أحمد الشرقاوي عن فتح باب التقديم للاستعانة بمعلمين بنظام الحصة للعمل بالمناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

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التخصصات المطلوبة لسد العجز

ويستهدف الإعلان سد العجز القائم في عدد من المواد الأساسية والشرعية داخل المعاهد الأزهرية، وتشمل التخصصات المطلوبة ما يلي:

  • العلوم الشرعية
  • العلوم العربية (أو اللغة العربية)
  • الرياضيات
  • العلوم
  • الدراسات الاجتماعية
  • اللغة الإنجليزية
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موعد وطريقة التقديم

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية أن فترة تلقي الطلبات تستمر لمدة عشرة أيام، حيث انطلقت اعتباراً من يوم السبت 31 أكتوبر 2026م.

ودعا القطاع الراغبين في التقدم ممن تستوفي فيهم الشروط إلى التوجه مباشرةً إلى ديوان عام المنطقة الأزهرية التابع لها محل إقامتهم، لتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة وفقاً للضوابط والإعلانات التفصيلية التي تعلنها كل منطقة أزهرية على حدة.

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ضوابط وشروط المشاركة

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود التنظيمية لقطاع المعاهد الأزهرية لضبط الإيقاع التعليمي وتغطية الاحتياجات الفعلية للمعاهد، مع الالتزام بالمعايير والشروط التي تضعها المناطق الأزهرية لضمان اختيار الكفاءات المناسبة لدعم رسالة الأزهر التعليمية.

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