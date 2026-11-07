قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير يوضح أهمية إنشاء وزارة مُوحّدة للطاقة تضم قطاعي البترول والكهرباء .. تعرّف على الأسباب
تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك الآن
كيا بيجاس 2026.. بمحرك اقتصادي وتصميم السيدان
محمد عبدالجليل: كنت أتمنى رحيل حسام حسن عن منتخب مصر من الباب الكبير
تصعيد عسكري.. الجيش الإسرائيلي يُنفّذ تفجيرًا ضخمًا في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان
زلزال يضرب اليابان بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر .. وإطلاق تنبيهات الطوارئ
باسم مرسي يوجّه رسالة إلى هاني أبو ريدة بعد اختيار علي ماهر مدربًا لمنتخب مصر
كنت أتمنى استمراره.. إبراهيم فايق: صفحة حسام حسن مع منتخب مصر ستظل ناصعة البياض
خسر أحد أبرز داعميه | بعد ثقة حسام حسن.. حمزة عبد الكريم أمام تحدٍ جديد مع علي ماهر
موعد مرتبات نوفمبر.. هل يحصل كل معلم على 4000 جنيه زيادة بعد قرار رئيس الوزراء؟
كنا بنهزر .. الداخلية تضبط المتهمين بإلقاء أكياس المياه على السيارات بالعبور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

من 500 إلى 1500 جنيه.. جداول زيادات حافز أساتذة الجامعات والمعاهد

الجامعات
الجامعات
قسم الخدمات

​في خطوة جديدة تعكس حرص الدولة على دعم الكوادر الأكاديمية والبحثية، والارتقاء بالأوضاع المالية للعاملين بالمنظومة التعليمية والبحثية، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا يقضي بزيادة "حافز الجودة" لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات، المعاهد، والمراكز والهيئات البحثية.

و​يأتي هذا القرار ليشمل الجامعات المصرية، جامعة الأزهر، بالإضافة إلى نظرائهم في مختلف المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وفق هيكل مالي جديد يعزز تقدير الدولة لجهود العلماء والباحثين.

رئيس جامعة القاهرة: حريصون على تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي مع الجامعات السلوفينية

الفئات المالية للزيادة الجديدة

و​حدد القرار الفئات المالية للزيادة المقررة في حافز الجودة بحسب الدرجة الأكاديمية على النحو التالي:

  • ​أستاذ: زيادة بقيمة 1500 جنيه.
  • ​أستاذ مساعد: زيادة بقيمة 1250 جنيهًا.
  • ​مدرس: زيادة بقيمة 1000 جنيه.
  • ​مدرس مساعد: زيادة بقيمة 750 جنيهًا.
  • ​معيد: زيادة بقيمة 500 جنيه.
مدبولي يصدر قرارًا بزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية

​وأكد القرار أن صرف هذه الزيادة يسري عليها ذات القواعد والشروط المعمول بها في شأن صرف حافز الجودة الحالي.

آلية التمويل

​مناصفة بين الخزانة والذاتي: يتم تمويل الزيادة الجديدة في حافز الجودة بواقع 50% من خزانة الدولة، و50% من الموارد الذاتية لكل جامعة أو مركز أو معهد أو هيئة بحثية (بحسب الأحوال)، وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية إذا اقتضى الأمر.

و​تأتي هذه الخطوة استمراراً لسلسلة الجهود الحكومية الرامية لدعم قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي، وربط التطوير المؤسسي بتحسين الدخول، مما يسهم في خلق بيئة محفزة للبحث العلمي والابتكار داخل مؤسسات الدولة التعليمية والبحثية.

تنسيق الجامعات 2026.. قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

نظام وآليات عمل «المجلس القومي للأجور»

وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يتضمن تحديد نظام وآليات عمل «المجلس القومي للأجور»، مع التأكيد على مراجعة الحد الأدنى للأجور بصورة دورية ومستمرة.

أولاً: مراجعة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الشاملةتضمن القرار الحكومي تحديد اختصاصات ومسؤوليات المجلس القومي للأجور في إطار تنظيمي واضح وشامل يتضمن البنود التالية:

الحد الأدنى للأجور

قبل التنسيق المرتقب|كل ما تريد معرفته عن الجامعات الأهلية ومميزاتها والمعتمدة منها

المراجعة الدورية: الالتزام بمراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية مرة على الأقل كل سنة، أو كلما دعت الحاجة والمستجدات الاقتصادية إلى ذلك.  
الحد الأدنى للعلاوة: وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية بحيث لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.   

الحد الأدنى القومي: تحديد وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة التغيرات في تكاليف المعيشة.  

سفير مصر في برن يعقد لقاء مع الطلبة المصريين الدارسين بالجامعات السويسرية

حماية منظمات الأعمال والأنشطة الاقتصادية

ثانياً: آلية التعامل مع طلبات أصحاب الأعمال والقطاعات المتضررةوضع القرار أطراً مرنة لحماية منظمات الأعمال والأنشطة الاقتصادية في الحالات الاستثنائية من خلال:

دراسة طلبات الاستثناء: النظر الفعلي والبحث في الطلبات المقدمة من أصحاب الأعمال للطلب بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية نظراً لظروف اقتصادية طارئة.   

إنشاء المنتزهات التكنولوجية بالجامعات

التنسيق الحكومي: التكفل بإخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمتعلقة بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية عقب الدراسة الفنية. 

الجامعات هيئة التدريس أساتذة الجامعات حافز الجودة الجامعات والمعاهد حافز الجامعات حافز التدريس حافز جامعة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

بريطانيا ـ أرشيفية

السماء السوداء.. سيناريو مرعب تستعد له بريطانيا: 72 ساعة بلا كهرباء أو مياه أو اتصالات

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

الزمالك

زلزال في قائمة الزمالك.. 9 لاعبين على أعتاب الرحيل وثورة تصحيح قبل الموسم الجديد

ترشيحاتنا

النجم محمد رمضان مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

محمد رمضان يفاجئ جمهور مهرجان نقابة المهن التمثيلية.. ويوجه رسائل مؤثرة لروجينا وأحمد بدير وعادل إمام

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور تفجر مفاجأة عن تعاونها مع أحمد مكي: فيلمنا بعيد عن الكوميديا ويحمل مفاجآت

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026.. صور

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد