تعديلات وتحديث أسعار شهادات البنك الأهلي.. وهذا موعد التطبيق

​في خطوة جديدة لدعم عملائه وتقديم عوائد تنافسية، أعلن البنك الأهلي المصري عن تعديل وتحديث أسعار العائد على الشهادات البلاتينية.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص البنك المستمر على تلبية احتياجات الادخار لمختلف شرائح العملاء وتعزيز عوائدهم المالية.

​أبرز تفاصيل العائد الجديد على الشهادات البلاتينية:

​الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري: تم رفع عائدها ليصل إلى 18.75%.

الشهادة البلاتينية ذات العائد ربع السنوي: تم رفع عائدها ليصل إلى 18.85%.

​مواعيد وطرق التفعيل:

​تاريخ التطبيق: سيتم العمل بالأسعار الجديدة رسمياً اعتباراً من يوم الأحد 8 نوفمبر 2026.

​طرق الربط والتفعيل: أتاح البنك إمكانية ربط الشهادات عبر جميع فروعه المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى إمكانية التفعيل المباشر بكل سهولة ويسر من خلال كافة التطبيقات والمنصات الإلكترونية الرسمية الخاصة بالبنك.

​البنك المركزي المصري يعلن عن وظائف شاغرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات

وكان ​أعلن البنك المركزي المصري عن فتح باب التوظيف لعدد من الوظائف القيادية والفنية التخصصية الشاغرة ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات (Business Technology Sector)، في إطار خطط التطوير المستمرة ودعم البنية التكنولوجية للبنك بالكوادر المؤهلة.

​الوظائف المطلوبة:

و​تتضمن قائمة الوظائف الشاغرة التخصصات التقنية والرقمية التالية:

​مسؤول أول أنظمة التشغيل يونكس ولينكس (Senior UNIX & LINUX Systems Administrator).

​مسؤول أول تطبيقات الويب والسحابية (Senior WEB & Cloud Applications Administrator).

​مدير وحدة تطوير برامج القنوات الرقمية (Digital Channels Development Unit Manager).

​مدير وحدة نمذجة وجودة البيانات (Data Modelling & Quality Unit Manager).

​طريقة التقديم:

و​دعا البنك الراغبين في شغل هذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري لمتابعة تفاصيل وطرق التقديم:

​الموقع الإلكتروني: www.cbe.org.eg

​منصات التواصل الاجتماعي: (Central Bank of Egypt) عبر قنواته الرسمية.