القوات الروسية تصد هجومًا هائلًا.. وتدمير 411 طائرة أوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت، خلال ساعات الليل، 411 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية مختلفة، بالإضافة إلى فوق البحر الأسود وبحر آزوف.

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت قوات الدفاع الجوي ودمرت 411 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأشارت الوزارة إلى أن الطائرات المسيرة دُمرت فوق مقاطعات بريانسك، وبيلجورود، وفورونيج، وكورسك، وليبيتسك، وأوريول، وروستوف، وساراتوف، وسامارا، وتولا، وكذلك فوق شبه جزيرة القرم وبحري آزوف والأسود.

وكانت مصادر أوكرانية أفادت بأن الجيش الأوكراني شن هجمات على مواقع مختلفة في مقاطعات أوريول وساراتوف وروستوف الروسية، خلال الليل، مستهدفا مصفاة ساراتوف النفطية، إلى جانب مواقع لمنشآت صناعية وعسكرية رئيسية، وذلك في هجوم واسع وقع فجر السابع من نوفمبر.

وأضافت المصادر أن حريقا اندلع في مصفاة نفط، فيما نشب حريق كبير بالقرب من مصنع "ألماز" العسكري، كما تم استهداف مصنع بروتون للإلكترونيات في أوريول.

وردت روسيا، اليوم السبت، بقصف صاروخي وبالطائرات المسيرة استهدف مناطق في كييف وضواحيها ومناطق أخرى.

واستهدفت سفينة شحن في البحر الأسود جنوب شرقي أوديسا كانت تنقل معدات عسكرية إلى أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية شنت الليلة الماضية هجوماً واسع النطاق باستخدام أسلحة عالية الدقة تُطلق من البر، وطائرات مسيّرة هجومية بعيدة المدى.

وأضافت أن الهجوم استهدف منشآت في المجمع الصناعي العسكري وقطاع الطاقة والبنية التحتية للنقل في مدينة كييف ومقاطعتها، قالت إنها تُستخدم لدعم القوات المسلحة الأوكرانية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم استهداف "محطة كهرباء فرعية بجهد 330 كيلوفولت في مقاطعة جيتومير الأوكرانية تؤمّن إمدادات الطاقة لمنشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني".

وقال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، إن جسر الشمال في كييف تضرر جراء الهجوم الروسي ويعمل المختصون على تقييم حجم الأضرار، مشيرا إلى أنه تم إغلاق حركة المرور عليه حتى إشعار آخر.