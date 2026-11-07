الحرس الثوري الإيراني يلوّح بتغيير العقيدة النووية: مستعدون لأي تحول استراتيجي

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: مستعدون لأي تغيير استراتيجي، وأضاف: في حال قررت القيادة الإيرانية إعادة النظر في العقيدة النووية للبلاد، فسيتم توفير الجاهزية اللازمة لذلك».

العقيدة النووية الإيرانية

وأضاف الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي: اليوم، كل سلاح يستخدمه القوة الفضائية للحرس الثوري الإيراني يُصنع باستخدام المعرفة والخبرة الوطنية الداخلية.

وتابع:علاوة على ذلك، منتجاتنا لا تُشتق حتى من الهندسة العكسية لمواد الحرب العدو المُصادرة.



واستكمل قائلا:لا نحتاج إلى استيراد أسلحة من دول أخرى، أو الاعتماد على مستشارين عسكريين أجانب أو برامج تدريب على الأسلحة، أو الاعتماد على الآخرين لتوفير قطع الغيار والمعدات العسكرية.

يأتي ذلك وسط محاولات دولية لوقف التصعيد بين واشنطن وطهران حيث يقود جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي جهود لوقف التصعيد بينما يقترح عدد من المسؤولين بالإدارة الأمريكية سن هجمات على إيران.