اعملوا حاجة .. رسالة تحذيرية من أحمد دويدار لمجلس الزمالك

وجه أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، رسالة إلى مجلس إدارة القلعة البيضاء، مطالبًا بسرعة حل أزمة إيقاف القيد والتعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وكتب أحمد دويدار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «رسالتي لمجلس الإدارة، لازم تحلوا مشكلة القيد ولازم صفقات في يناير، أنتم موجودين بقالكم 4 سنين، منهم سنتين وقف قيد، وفاضل 10 شهور، اعملوا حاجة قبل فوات الأوان، مصلحة الزمالك أولًا».

وتأتي رسالة نجم الزمالك السابق في ظل المطالب المتزايدة بضرورة إنهاء أزمة إيقاف القيد، والعمل على تدعيم الفريق بعناصر جديدة خلال يناير، لمساعدته على المنافسة في البطولات التي يشارك بها.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد حقق فوزًا مثيرًا على نظيره مصر للتأمين بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، ليحجز مقعده في دور الـ16.

وبهذه النتيجة، ضرب الزمالك موعدًا مع إنبي في دور الـ16 من البطولة، بعدما تأهل الفريق البترولي عقب الفوز على بروكسي بنتيجة 3-2.